Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Bek Tangguh Australia yang Dipastikan Absen Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:39 WIB
2 Bek Tangguh Australia yang Dipastikan Absen Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Australia kala berlaga. (Foto: Instagram/@socceroos)
A
A
A

2 bek tangguh Australia yang dipastikan absen lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Harry Souttar.

Ya, Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanannya lagi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan menghadapi Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Australia akan digelar Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Jelang laga itu, Australia diterpa badai cedera. Bahkan, beberapa pemain mereka dipastikan absen lantaran cedera yang parah. Siapa saja mereka?

Berikut 2 bek tangguh Australia yang dipastikan absen lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

2. Alessandro Circatti

Alessandro Circati

Salah satu bek tangguh Australia yang dipastikan absen lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Alessandro Circatti. Dia dikabarkan mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) pada lutut kirinya.

Kabar cederanya Alessandro Circati sudah diumumkan langsung pihak klubnya, Parma, pada akhir 2024. Alessandro Circati pun disebut perlu waktu panjang untuk pemulihan cedera.
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184740/timnas_indonesia_bertahan_di_peringkat_122_dunia_pssi-hNi3_large.jpg
BREAKING NEWS: Ranking FIFA Timnas Indonesia per November 2025 Tidak Turun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184684/timnas_indonesia_kembali_ke_peringkat_122_dunia_pada_ranking_fifa_november_2025_pssi-XS3E_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia: Skuad Garuda Naik Peringkat Lagi, Vietnam hingga Thailand Melesat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184659/timur_kapadze_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-NjXR_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646143/3-kasus-ilmu-hitam-dalam-sepak-bola-menyeret-pogba-hingga-skandal-ke-piala-dunia-jgg.webp
3 Kasus Ilmu Hitam dalam Sepak Bola: Menyeret Pogba hingga Skandal ke Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Apriyani/Fadia Lolos ke Perempat Final, Adnan/Indah Tersingkir di Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement