2 Bek Tangguh Australia yang Dipastikan Absen Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

2 bek tangguh Australia yang dipastikan absen lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Harry Souttar.

Ya, Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanannya lagi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan menghadapi Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Australia akan digelar Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Jelang laga itu, Australia diterpa badai cedera. Bahkan, beberapa pemain mereka dipastikan absen lantaran cedera yang parah. Siapa saja mereka?

Berikut 2 bek tangguh Australia yang dipastikan absen lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

2. Alessandro Circatti

Salah satu bek tangguh Australia yang dipastikan absen lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Alessandro Circatti. Dia dikabarkan mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) pada lutut kirinya.

Kabar cederanya Alessandro Circati sudah diumumkan langsung pihak klubnya, Parma, pada akhir 2024. Alessandro Circati pun disebut perlu waktu panjang untuk pemulihan cedera.

