HOME BOLA LIGA INGGRIS

Justin Hubner Cetak Gol di Laga Rochdale vs Wolverhampton Wanderers U-21, Kirim Kode Siap Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |06:27 WIB
Justin Hubner Cetak Gol di Laga Rochdale vs Wolverhampton Wanderers U-21, Kirim Kode Siap Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia!
Justin Hubner mencetak gol di laga Rochdale U-21 vs Wolverhampton Wanderers U-21 (Foto: X/@WolvesAcademy)
A
A
A

JUSTIN Hubner mencetak gol di laga Rochdale U-21 vs Wolverhampton Wanderers U-21. Ia seakan mengirim kode siap dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia.

Laga Rochdale U-21 vs Wolverhampton Wanderers U-21 itu berlangsung di Stadion Crown Oil Arena, Rochdale, Rabu (12/2/2025) dini hari WIB. Itu merupakan laga National League Cup yang digelar untuk tim U-21.

1. Gol

Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)

Duel tersebut berakhir dengan skor 2-2 di waktu normal. Di babak adu penalti, Wolverhampton Wanderers U-21 menang dengan skor 1-4!

Hubner ikut mencetak gol pada menit keenam injury time. Ia menyelamatkan timnya dari kekalahan setelah tertinggal 1-2 hingga 90 menit.

2. Adu Penalti

Bek Timnas Indonesia itu ikut ditunjuk sebagai salah satu eksekutor penalti. Hubner bahkan menjadi penentu kemenangan setelah mendapat giliran keempat.

Dengan hasil itu, Wolves U-21 melangkah ke babak berikutnya. Hubner mampu membuktikan sebagai pemain penting di kubu The Wolves.

 

Halaman:
1 2
      
