JUSTIN Hubner mencetak gol di laga Rochdale U-21 vs Wolverhampton Wanderers U-21. Ia seakan mengirim kode siap dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia.
Laga Rochdale U-21 vs Wolverhampton Wanderers U-21 itu berlangsung di Stadion Crown Oil Arena, Rochdale, Rabu (12/2/2025) dini hari WIB. Itu merupakan laga National League Cup yang digelar untuk tim U-21.
Duel tersebut berakhir dengan skor 2-2 di waktu normal. Di babak adu penalti, Wolverhampton Wanderers U-21 menang dengan skor 1-4!
Hubner ikut mencetak gol pada menit keenam injury time. Ia menyelamatkan timnya dari kekalahan setelah tertinggal 1-2 hingga 90 menit.
Bek Timnas Indonesia itu ikut ditunjuk sebagai salah satu eksekutor penalti. Hubner bahkan menjadi penentu kemenangan setelah mendapat giliran keempat.
Dengan hasil itu, Wolves U-21 melangkah ke babak berikutnya. Hubner mampu membuktikan sebagai pemain penting di kubu The Wolves.