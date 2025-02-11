Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Justin Hubner Debut di Laga Liverpool vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2024-2025? Ini Tandanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |18:19 WIB
Justin Hubner Debut di Laga Liverpool vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2024-2025? Ini Tandanya!
Justin Hubner berpotensi debut di laga Liverpool vs Wolverhampton Wanderers. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner debut bersama skuad senior saat Wolverhampton Wanderers tandang ke markas Liverpool di lanjutan pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025 pada Minggu, 16 Februari 2025 malam WIB? Asumsi ini muncul berdasarkan video terbaru yang dimunculkan channel YouTube resmi Wolverhampton, Wolves.

1. Justin Hubner Berlatih Bersama Tim Senior Wolverhampton Wanderers

Dalam video yang diunggah Senin 10 Februari 2025 dengan judul “hari pertama Marshall Munetsi bersama Wolves”, terlihat Justin Hubner berlatih bersama skuad senior Wolverhampton Wanderers yang berisikan Matheus Cunha, Hwang Hee-chan dan lain-lain.

Justin Hubner berlatih bersama tim senior Wolverhampton Wanderers. (Foto: YouTube/Wolves)
Justin Hubner berlatih bersama tim senior Wolverhampton Wanderers. (Foto: YouTube/Wolves)

Sejak musim lalu, Justin Hubner memang beberapa kali berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers. Bahkan di Desember 2023, ia masuk daftar susunan pemain Wolverhampton Wanderers saat tandang ke markas Arsenal di lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Satu yang pasti jika rutin berlatih bersama tim senior, Justin Hubner lebih mudah dipantau pelatih Vitor Pereira, alih-alih rutin berlatih bersama Wolverhampton Wanderers U-21.

Peluang Justin Hubner segera mencatatkan debut bersama tim senior sangat besar. Sebab, Vitor Pereira gemar memainkan pola tiga bek, sehingga banyak pemain di posisi bek tengah yang dibutuhkan.

2. Wolverhampton Wanderers Miliki 7 Bek Tengah

Di luar Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers memiliki tujuh bek tengah. Mereka ialah Toti, Emmanuel Agbadou, Santiago Bueno, Yerson Mosquera, Craig Dawson, Nasser Djiga dan Bastien Meupiyou.

Belum lagi ada Matt Doherty yang dalam beberapa laga terakhir dimainkan sebagai bek tengah sebelah kanan. Namun, Justin Hubner bisa bernapas lega karena Yerson Mosquera sedang mengalami cedera ACL dan belum tahu kapan akan pulih.

 

