5 Pemain Indonesia yang Berkarier di Liga Jepang sebelum Sandy Walsh, Nomor 1 Bek Andalan Garuda

ADA 5 pemain Indonesia yang berkarier di Liga Jepang sebelum Sandy Walsh menarik untuk dibahas. Ya, Sandy Walsh telah meninggalkan sepakbola Eropa dan memulai petualangan baru di Asia bersama Yokohama F. Marinos di Liga Jepang.

Sandy Walsh resmi meninggalkan klub Liga Belgia, KV Mechelen per 9 Februari 2025 lalu. Menariknya, Sandy Walsh bukanlah pemain Indonesia pertama yang berkarier di Jepang. Lantas siapa saja pemain Indonesia yang pernah merasakan atmosfer liga dari Negeri Sakura tersebut?

Berikut 5 Pemain Indonesia yang Berkarier di Liga Jepang sebelum Sandy Walsh:

5. Pratama Arhan

Pratama Arhan laman resmi Tokyo Verdy

Pratama Arhan menjadi pemain terbaru yang sebelum Sandy Walsh yang berkarier di Liga Jepang. Tepatnya Arhan bermain untuk klub Liga 2 Jepang bersama Tokyo Verdy, dari 2022 hingga 2023.

Meski bermain kurang lebih setahun, mantan pemain PSIS Semarang itu sejatinya tak banyak mendapatkan kesempatan bermain. Tercatat Arhan bermain di empat laga bersama Tokyo Verdy dengan total 255 menit bermain.

4. Irfan Bachdim

Irfan Bachdim PSSI

Irfan Bachdim memiliki karier lumayan lama di Jepang. Bahkan Bachdim bermain di dua tim berbeda selama di Jepang, yakni di Ventforet Kofu (2014-2025) dan Consadole Sapporo (2015-2016).

Bersama Kofu, Bachdim sukses menjuarai Liga 2 Jepang. Lalu ia direkrut Sapporo, namun sayang kariernya tak bersinar di klub tersebut.