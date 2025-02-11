Kisah Sandy Walsh, Bintang Timnas Indonesia yang Tak Sulit untuk Putuskan Main di Asia Usai Resmi Gabung Yokohama Marinos

KISAH Sandy Walsh menarik diulas. Sebab, bintang Timnas Indonesia ini mengaku tak sulit untuk putuskan bermain di Asia usai resmi gabung Gabung Yokohama F Marinos.

Sandy Walsh resmi cabut dari KV Mechelen dan merapat ke Yokohama Marinos. Kabar ini cukup mengejutkan karena dia memilih banting karier ke Asia. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu telah lama menghabiskan kariernya di Eropa terkhusus di Liga Belgia.

1. Keputusan Sandy Walsh

Sandy Walsh mengungkapkan bahwa memutuskan untuk bermain di Asia bukanlah keputusan yang sulit. Pemain Timnas Indonesia itu memang memiliki keinginan untuk bermain di luar Eropa.

“Tidak (keputusan) itu tidak sulit. Saya terbiasa beradaptasi dan (merasakan) perubahan. Dan saya selalu ingin pergi ke luar negeri. Jadi, keluar dari Eropa,” ujar Sandy Walsh, dilansir dari instagram Status Pro, Selasa (11/2/2025).

“Kesempatan datang, saya mengambilnya dan saya sangat senang. Jadi saya bersemangat untuk kesempatan berikutnya,” sambungnya.