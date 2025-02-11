Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Klub Jepang, Sandy Walsh Pamitan dengan Suporter KV Mechelen

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |03:00 WIB
Gabung Klub Jepang, Sandy Walsh Pamitan dengan Suporter KV Mechelen
Sandy Walsh pamitan dengan fans KV Mechelen. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh pamitan dengan fans KV Mechelen karena sudah memutuskan bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos. Sandy resmi bergabung ke tim Jepang tersebut per 9 Februari 2025.

Karena itulah Sandy menyampaikan salam perpisahan kepada suporter KV Mechelen. Apalagi ia pergi usai 4,5 tahun membela klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Belgia tersebut.

Tak heran jika Sandy hengkang dengan meninggalkan banyak kenangan bersama De Kakkers –julukan KV Mechelen. Pemain berusia 29 tahun itu tercatat telah membukukan sembilan gol dan 15 assist dari 133 penampilan berseragam KV Mechelen.

1. Salam Perpisahan

Bek Timnas Indonesia itu mengunggah video momen perpisahan dengan suporter di sebuah stadion. Kemudian dia menuliskan pesan yang berisi salam perpisahan dalam unggahan tersebut.

Sandy Walsh pamitan dengan fans KV Mechlen. (Foto: Instagram/sandywalsh)

"Para penggemar KV Mechelen yang terhormat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas musim-musim indah dan kenangan-kenangan yang telah kita alami bersama," kata Sandy dikutip dari unggahan instagram pribadinya (@sandywalsh), Selasa (11/2/2025).

"Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya telah bermain untuk klub hebat Anda selama 4,5 musim," sambungnya.

"Kalian semua luar biasa dan saya tidak akan pernah melupakan kalian. Saya berharap yang terbaik bagi Anda semua di masa mendatang!," tambah tulisan tersebut.

 

