HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Sandy Walsh Usai Resmi Gabung Yokohama F Marinos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |20:46 WIB
Kata-Kata Sandy Walsh Usai Resmi Gabung Yokohama F Marinos
Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama F Marinos (Foto: X/@prompt_fmarinos)
A
A
A

KATA-KATA Sandy Walsh usai resmi gabung Yokohama F Marinos mencuri perhatian. Ia sudah tidak sabar untuk memulai kiprah baru di Jepang.

Walsh resmi hengkang dari KV Mechelen dan bergabung ke Yokohama Marinos. Diketahui, pemain Timnas Indonesia itu diikat kontrak hingga Juni 2027.

1. Senang

Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama F Marinos (Foto: Instagram/@yokohamaf.marinos)
Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama F Marinos (Foto: Instagram/@yokohamaf.marinos)

Pemain berdarah Belanda itu mengaku sangat senang karena akan memulai petualangan barunya di Liga Jepang bersama Yokohama Marinos. Meski ini akan menjadi pengalaman barunya beraksi di kompetisi Asia, ia optimistis bisa meraih kesuksesan.

“Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Saya merasa memiliki tugas untuk berkontribusi dalam mencapai target tinggi yang dimiliki klub J.League ini,” kaya Walsh, dilansir dari situs resmi Yokohama Marinos, Minggu (9/2/2025).

“Saya sudah bertemu dengan rekan-rekan setim, dan saya melihat mereka adalah pemain-pemain luar biasa. Saya juga memiliki firasat baik bahwa kami akan menjalani musim yang hebat di bawah pelatih baru,” sambung pria berusia 29 tahun itu.

2. Janji

Walsh berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya untuk bisa membawa Yokohama Marinos meraih hasil manis di Liga 1 Jepang 2025 (J-League 1 2025). Ia sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya.

 

Halaman:
1 2
      
