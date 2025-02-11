Pratama Arhan Resmi Tiba di Australia, Persiapan Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

PRATAMA Arhan resmi tiba di Australia, persiapan laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di matchday Ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

1. Pratama Arhan Tiba di Australia sebagai Persiapan Tampil di Laga Sdyney FC vs Bangkok United

Namun, kehadiran Pratama Arhan di Australia dalam beberapa hari terakhir, fokusnya bukan sebagai persiapan laga Timnas Indonesia vs Australia. Ia datang ke Negeri Kanguru untuk membela sang klub, Bangkok United, menghadapi Sydney FC di leg I 16 besar AFC Champions 2 League 2024-2025 yang digelar di Sydney Football Stadium, Rabu 12 Februari 2025, pukul 15.00 WIB.

Bangkok United tampil impresif di AFC Champions 2 League 2024-2025. Klub yang kini menempati posisi dua Liga 1 Thailand 2024-2025 itu finis sebagai juara Grup G setelah mengungguli Nam Dinh (Vietnam), Tampines Rovers (Singapura) dan Lee Man (Hong Kong).

Di 16 besar, Bangkok United dihadapkan dengan runner-up Grup E, Sydney FC. Peluang Pratama Arhan bermain di laga esok sore pun cukup besar.

Pratama Arhan beraksi untuk Bangkok United. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

Semenjak didatangkan dari Bangkok United pada 7 Januari 2025, Pratama Arhan muncul sebagai pemain andalan sang klub anyar. Dari lima Liga 1 Thailand 2024-2025, Pratama Arhan menjadi starter dalam tiga laga terkini.

Bahkan di laga terakhir saat Bangkok United bermain 2-2 dengan Rayong FC di pekan ke-21 Liga 1 Thailand 2024-2025 pada Jumat 7 Februari 2025 malam WIB, Pratama Arhan mencetak assist lewat kekuatan utamanya, yakni lemparan ke dalam.

Meski fokusnya untuk laga Sydney FC vs Bangkok United, Pratama Arhan bisa sekaligus beradaptasi dengan lapangan Sydney Football Stadium. Sebab, stadion ini juga akan menjadi venue laga Australia vs Timnas Indonesia bulan depan.