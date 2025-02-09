Jelang Arema FC vs PSM Makassar: Bernardo Tavares Sebut Lapangan Stadion Soepriadi Bikin Pemain Rentan Cedera

BLITAR – PSM Makassar mengeluhkan kondisi lapangan Stadion Soepriadi di Kota Blitar, Jawa Timur, jelang laga pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 kontra Arema FC. Menurut mereka, kondisinya tidak bagus.

Laga Arema FC vs PSM Makassar akan digelar di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Senin 10 Februari 2025 pukul 15.30 WIB. Keluhan kembali muncul terkait kualitas lapangan.

1. Tidak Bagus

Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan, timnya sudah mencoba lapangan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar. Kualitas lapangan yang tidak bagus, ditambah kondisi pemain kurang prima, rentan menimbulkan cedera.

"Pemain yang ada pada titik kelelahan, apalagi kelelahan yang sangat tinggi saat mereka bermain di lapangan seperti ini yang mempunyai kemungkinan cedera tinggi," kata Tavares dalam konferensi pers, dikutip Minggu (9/2/2025).

2. 10 Pemain

Pelatih asal Portugal itu mengaku timnya sempat kehilangan 10 pemain di pertandingan sebelumnya karena kurang fit dan cedera. Ia harus putar otak menentukan komposisi yang tepat saat menghadapi Arema FC.

"Saya kira kami harus betul-betul jeli untuk memilih pemain, karena saya sebutkan di pertandingan sebelumnya kami kehilangan 10 pemain yang tidak bisa bermain, gara-gara kondisi fisik mereka kelelahan," kata Tavares.