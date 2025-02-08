Pratama Arhan Moncer Bersama Bangkok United, Masyarakat Indonesia: Klub Tahu Manfaatkan Kelebihan Pemain!

PRATAMA Arhan sukses tampil moncer bersama Bangkok United. Masyarakat Indonesia pun lempar pujian untuk Bangkok United.

Di media sosial, netizen menyanjung Bangkok United yang dinilai tahu cara memanfaatkan kelebihan pemain. Pasalnya, Arhan bisa unjuk kekuatan di sana.

1. Pratama Arhan Kiprah Manis di Bangkok United

Bangkok United sudah merasakan kualitas lemparan jarak jauh pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Hal itu terjadi saat Bangkok United bermain imbang 2-2 dengan Rayong dalam lanjutan Liga Thailand 2024-2025.

Dalam laga yang digelar di Thammasat Stadium, Jumat 7 Februari 2025 itu, lemparan jarak jauh yang menjadi andalan Arhan berujung gol Mahmoud Et. Gol itu tercipta pada menit ke-34.

Usai laga Bangkok United di Instagram-nya @true_bangkok_united mengunggah aksi Arhan saat melakukan lemparan jarak jauh. Dalam laga itu, pemain asal Blora tersebut tampil 90 menit. Dia mencatatkan sekali clearance dan akurasi umpan dengan 74 persen.

"Umpan pertama Arhan dari lemparan panjang ke Mahmoud Et," tulis akun itu.