Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Moncer Bersama Bangkok United, Masyarakat Indonesia: Klub Tahu Manfaatkan Kelebihan Pemain!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |09:39 WIB
Pratama Arhan Moncer Bersama Bangkok United, Masyarakat Indonesia: Klub Tahu Manfaatkan Kelebihan Pemain!
Pratama Arhan kala membela Bangkok United. (Foto: Bangkok United)
A
A
A

PRATAMA Arhan sukses tampil moncer bersama Bangkok United. Masyarakat Indonesia pun lempar pujian untuk Bangkok United.

Di media sosial, netizen menyanjung Bangkok United yang dinilai tahu cara memanfaatkan kelebihan pemain. Pasalnya, Arhan bisa unjuk kekuatan di sana.

Pratama Arhan foto Bangkok United

1. Pratama Arhan Kiprah Manis di Bangkok United

Bangkok United sudah merasakan kualitas lemparan jarak jauh pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Hal itu terjadi saat Bangkok United bermain imbang 2-2 dengan Rayong dalam lanjutan Liga Thailand 2024-2025.

Dalam laga yang digelar di Thammasat Stadium, Jumat 7 Februari 2025 itu, lemparan jarak jauh yang menjadi andalan Arhan berujung gol Mahmoud Et. Gol itu tercipta pada menit ke-34.

Usai laga Bangkok United di Instagram-nya @true_bangkok_united mengunggah aksi Arhan saat melakukan lemparan jarak jauh. Dalam laga itu, pemain asal Blora tersebut tampil 90 menit. Dia mencatatkan sekali clearance dan akurasi umpan dengan 74 persen.

"Umpan pertama Arhan dari lemparan panjang ke Mahmoud Et," tulis akun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183443/timnas_thailand_vs_singapura-VmjS_large.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Singapura di FIFA Matchday November 2025: Dipimpin Pelatih Baru, Gajah Perang Menang Tipis 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183242/timur_kapadze_blak_blakan_bilang_menunggu_tawaran_dari_pssi_untuk_kursi_pelatih_timnas_indonesia-sM7Z_large.jpg
Timur Kapadze Blak-blakan Tunggu Tawaran PSSI untuk Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Siap, Insya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/46/3183144/lamine_yamal-QBMT_large.jpg
Hubungan Timnas Spanyol dan Barcelona Memanas, Lamine Yamal Terpaksa Dicoret dari Skuad La Furia Roja
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643775/hasil-drawing-wakil-indonesia-di-australia-open-2025-jonatan-christie-vs-yushi-tanaka-ryq.webp
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Australia Open 2025: Jonatan Christie vs Yushi Tanaka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Ditolak Kazakhstan? Disebut 2 Kelemahannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement