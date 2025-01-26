Penyebab Arema FC Kalah 1-3 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB Arema FC kalah 1-3 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 menarik diulas. Kekalahan ini memperpanjang rekor tak pernah menang Arema FC atas Persib Bandung.

Mereka tak pernah menang dalam 7 pertandingan terakhir melawan Persib. Pelatih Arema FC, Jose Manuel Gomes da Silva atau Ze Gomes, beberkan penyebabnya.

1. Pil Pahit Arema FC

Ya, Arema FC harus telan pil pahit kala menjamu Persib Bandung di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, pada Jumat 24 Januari 2025. Mereka tumbang dengan skor 1-3 usai Gervane Kastaneer memperbesar kedudukan pada menit 83.

Sebelumnya, Persib unggul 2-1 melalui dua gol Tyronne Del Pino menit 34 dan 67. Tim tuan rumah hanya mampu memperkecil kedudukan melalui gol Charles Lokolingoy di menit 46, yang membuat skor sempat 1-1 hingga akhir babak pertama.

Kekalahan ini sekaligus menjadi yang ketiganya secara beruntun saat dilatih oleh Jose Manuel Gomes da Silva atau Ze Gomes. Sebelumnya, Arema FC juga kalah ketika melawat ke markas Dewa United dan Borneo FC pada pekan ke-18 dan 19 Liga 1 2024-2025. Kekalahan ini juga memberikan tekanan kepada pelatih baru Ze Gomes.

2. Penyebab Kekalahan

Ze Gomes mengatakan, timnya tak seharusnya menelan kekalahan melihat pertandingan di babak pertama yang menghasilkan beberapa peluang. Sayang dari peluang-peluang yang dicatat Singo Edan, tak berhasil dikonversi gol.

"Babak pertama Arema bagus sekali, peluang banyak tapi kita tidak bisa menghasilkan gol," keluh Ze Gomes, usai pertandingan.

Justru ketika tim asal Malang ini tengah membongkar pertahanan Persib Bandung, kecolongan melalui gol dari Tyronne Del Pino. Berawal dari skema tendangan penjuru, terjadi kemelut di depan gawang Lucas Frigeri yang mampu dimanfaatkan oleh Del Pino.

"Di menit terakhir babak pertama skor satu sama. Babak kedua kita masuk lebih bagus daripada Persib. Ada kesempatan Loko untuk mencetak gol, tapi mereka langsung cetak gol kedua, gol itu pukulan buat kita," kata pelatih asal Portugal ini.