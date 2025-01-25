Hasil Persita Tangerang vs Madura United di Liga 1 2024-2025: Laga Berakhir 1-1

BOGOR - Persita Tangerang dan Madura United harus puas sama-sama meraih satu poin di laga pekan ke-20 Liga 1 2024-2025. Bermain di Stadion Pekansari, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 24 Januari 2025 malam WIB, Persita yang berstatus tuan rumah gagal memaksimalkan laga kandang dengan baik meski sempat unggul lebih dulu hingga akhirnya membuat skor berakhir 1-1.

Ya, Persita awalnya sempat unggul lewat Charisma Fathoni (55’). Namun, Madura United membalas via Andi Irfan (63’).

Hasil itu membuat Persita tertahan di posisi delapan dengan 31 poin. Sementara Madura United kian terjerembab di dasar klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 13 angka.

Jalannya Pertandingan

Persita dan Madura United bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Tim asuhan Fabio Lefundes dan Madura United menciptakan beberapa peluang pada babak pertama. Namun, kedua tim belum mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu.

Persita Tangerang vs Madura United. (Foto: Instagram/persita.official)

Persita dan Madura United harus puas menutup babak pertama dengan skor 0-0. Kedua tim akan berbenah diri saat turun minum agar lebih baik pada babak kedua.

Pada babak pertama, Persita dan Madura United bermain cukup berimbang. Sebab, penguasaan bola 53 persen berbanding dengan 47 persen.

Skuad Pendekar Cisadane -julukan Persita- mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Sementara itu, Madura United mencatatkan dua tembakan tepat sasaran dan tujug tidak tepat sasaran