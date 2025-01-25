Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Lawan Australia, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C jika menang atas Australia. (Foto: AFC)

TIMNAS Indonesia berpeluang naik ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Untuk merealisasikan pencapaian di atas, Timnas Indonesia mesti memenuhi tiga syarat.

Sebelum membahas syarat, kita singgung sedikit klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday keenam Grup C, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka.

Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Mengekor di posisi dua ada Australia dengan tujuh angka. Selanjutnya, berturut-turut di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengoleksi enam angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol atas Arab Saudi, serta unggul selisih gol kontra Bahrain dan China.

1. Timnas Indonesia Wajib Menang atas Australia

Timnas Indonesia wajib menang atas Australia jika ingin naik ke posisi dua yang menggaransi tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia cukup besar.

Selain karena Timnas Australia takkan diperkuat dua bek terbaiknya Harry Souttar dan Alessandro Circati, Timnas Indonesia juga semakin kuat efek kehadiran Ole Romeny dan Jairo Riedewald.

Satu lagi, optimisme Timnas Indonesia juga sedang membuncah efek kehadiran pelatih anyar, Patrick Kluivert. Pelatih 48 tahun ini akan didampingi tiga ahli strategi dari Belanda yakni Alex Pastoor, Denny Landzaat dan Gerald Vanenburg.

2. Arab Saudi Imbang Lawan China

Kemenangan atas Australia belum menjamin Timnas Indonesia naik ke posisi dua klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Arab Saudi vs China berakhir imbang.