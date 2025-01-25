Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Justin Kluivert, Anak Pelatih Timnas Indonesia yang Masuk Jajaran Top Skor Liga Inggris Bareng Mohamed Salah

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |01:32 WIB
Pemain Bournemouth, Justin Kluivert. (Foto: Instagram/justinkluivert)
A
A
A

KISAH Justin Kluivert sebagai rising star Premiere League musim ini menarik diulas. Justin Kluivert merupakan putra mantan striker terkenal Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini.

Justin kini bermain di Bournemouth, namun sebelumnya Justin pernah bermain untuk Ajax Amsterdam, AS Roma, RB Leipzig, Nice dan Valencia.

Sosoknya bahkan belum mencetak lebih dari 15 gol untuk klub mana pun selain bersama Bournemouth. Penampilan luar biasa Justin di laga kontra Newcastle membuktikan bahwa Liga Inggris musim ini penuh dengan kejutan dengan selisih satu poin saja dengan peringkat enam sementara, Newcastle.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (25/1/2025), Okezone telah merangkum kisah Justin Kluivert, sebagai berikut.

Kisah Justin Kluivert

Justin Kluivert

Striker berusia 25 tahun itu mencetak 3 gol dan menyumbang 1 assist dalam kemenangan 4-1 Bournemouth atas Newcastle United - tim dengan performa terbaik di turnamen dengan rentetan 9 kemenangan berturut-turut.

Ini kali kedua musim ini Justin Kluivert mencetak hattrick di laga Premier League. Terakhir kali adalah 3 gol melawan Wolverhampton pada akhir November. Total gol striker kelahiran 1999 di Premier League musim ini adalah 10 gol, dimana 80% di antaranya dicetak saat tandang.

Sepanjang sejarah turnamen, total hanya ada 7 pemain yang pernah melakukan hal tersebut. Sebelum Justin Kluivert ada Ian Wright, Robbie Fowler, Michael Owen, Luis Suarez, Harry Kane dan Raheem Sterling.

 

