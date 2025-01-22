Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Justin Kluivert, Anak Pelatih Timnas Indonesia Sukses Samai Rekor Legenda Manchester United Robin Van Persie dan Ruud Van Nistelrooy

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |21:04 WIB
Kisah Justin Kluivert, Anak Pelatih Timnas Indonesia Sukses Samai Rekor Legenda Manchester United Robin Van Persie dan Ruud Van Nistelrooy
Justin Kluivert kala membela Bournemouth. (Foto: Bournemouth)
KISAH Justin Kluivert menarik diulas. Anak dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ini sukses samai rekor legenda Manchester United, Robin Van Persie dan Ruud Van Nistelrooy.

Justin sukses berkiprah manis dalam kariernya di dunia sepakbola, meski masih berusia muda. Dia mengawali debut sebagai pemain Ajax Amsterdam di Liga Belanda sejak berusia 17 tahun pada 2016.

Justin Kluivert dan Patrick Kluivert

Justin Kluivert saat ini tengah berambisi membawa timnya, Bournemouth, merebut tiket bermain di kompetisi Eropa. Dengan penampilan apiknya, hal itu sangat mungkin terjadi. Dia bahkan baru saja samai rekor legenda Man United, Robin Van Persie dan Ruud Van Nistelrooy.

Kisah Justin Kluivert

Justin Kluivert lahir di Amsterdam, Belanda, pada 5 Mei 1999, dalam sebuah keluarga yang berakar kuat pada sepakbola. Ayahnya, Patrick Kluivert, adalah seorang penyerang terkenal untuk Timnas Belanda dan klub-klub papan atas Eropa, seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan.

Justin Kluivert pun kini punya bakat yang tak kalah ciamik dari sang ayah di dunia sepakbola. Dia berstatus sebagai striker Bournemouth saat ini.

Justin  bergabung dengan jajaran elite Liga Inggris setelah mencetak hattrick ke gawang Newcastle United. Bomber asal Belanda itu mencetak tiga gol saat Cherries mengalahkan Newcastle 4-1 di laga pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025.

Itu adalah hattrick kedua Justin pada musim ini, sebelumnya dia mencetak rekor serupa melawan Wolves pada November 2024. Justin menjadi pemain ketujuh di era Liga Inggris yang mencetak dua hattrick di laga tandang dalam satu musim.

 

