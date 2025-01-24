Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20: Welber Jardim Gagal Penalti, Skor Masih 0-1 Lawan 10 Pemain Yordania

SIDOARJO – Timnas Indonesia U-20 mendapatkan keuntungan di menit 17 saat melawan Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025, Jumat (24/1/2025) malam WIB. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu tepatnya unggul jumlah pemain lantaran melawan 10 pemain Yordania.

Ya, Yordania U-20 bermain 10 pemain karena kiper mereka Salameh Ali Salameh terkena kartu merah langsung. Salameh diganjar kartu merah karena melanggar Ragil yang sendirian berlari ke gawang Yordania U-20.

Salameh pun diganti oleh Abdullah Al-Shaqran, di mana Omar Khadr menjadi pemain yang ditarik dari lapangan. Pasca pelanggaran itu, Kadek Arel gagal memanfaatkan tendangan bebas.

Timnas Indonesia U-20. PSSI

Beberapa menit setelahnya, tepatnya di menit 22 Timnas Indonesia U-20 mendapatkan keuntungan lagi karena kiper pengganti, Al Shaqran melakukan pelanggaran di kotak penalti. Sayang, Welber Jardim yang dipercaya menendang justru gagal mencetak gol karena berhasil ditepis kiper Yordania.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-20 XI (3-4-3): Ikram Algiffari; Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky; Welber Jardim, Toni Firmansyah, Fandi Bagus, Dony Tri Pamungkas; Jehan Pahlevi, Riski Afrisal, Muhammad Ragil.

(Rivan Nasri Rachman)