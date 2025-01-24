Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20: Garuda Nusantara Kecolongan Gol Cepat, Skor 0-1

SIDOARJO – Timnas Indonesia U-20 tengah tertinggal 0-1 dari Yordania U-20 di laga pertama U-20 Challenge Series 2025, pada Jumat (24/1/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Delta Sidoarjo, Garuda Nusantara kecolongan gol cepat ketika laga baru berjalan tiga menit.

Berawal dari lemahnya pertahanan Timnas Indonesia U-20, Yordania U-20 mampu memanfaatkan momen tersebut dengan baik. Ibrahim Sabra lantas mendapatkan umpan manis, yang mana langsung ia sundul dan masuk ke gawang kiper Ikram Algiffari.

Timnas Indonesia U-20. PSSI

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-20 XI (3-4-3): Ikram Algiffari; Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky; Welber Jardim, Toni Firmansyah, Fandi Bagus, Dony Tri Pamungkas; Jehan Pahlevi, Riski Afrisal, Muhammad Ragil.

(Rivan Nasri Rachman)