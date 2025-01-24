Hasil Babak Pertama Timnas India U-20 vs Suriah U-20: Elang Qasioun Muda Unggul 4-0

SIDOARJO – Tim Nasional (Timnas) Suriah U-20 untuk sementara unggul telak dari India U-20 di babak pertama matchday pertama U-20 Challenge Series 2025, pada Jumat (24/1/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Suriah U-20 sejauh ini unggul 4-0 di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Para penggawa muda Elang Qasioun –julukan Timnas Suriah– tampil memukau sejak menit pertama. Terbukti mereka langsung unggul ketika laga baru berjalan empat menit berkat gol pemain bernomor punggung 7.

Lalu pada menit ke-15, Suriah U-20 kembali mencetak gol berkat aksi individu pemain mereka yang bernomor punggung 9. Keunggulan 2-0 di 15 menit pertama itu jelas membuat Suriah U-20 tampil lebih percaya diri.

Tak heran pada menit ke-37, Suriah U-20 berhasil menambah keunggulan dan meninggalkan India dengan skor 3-0. Tidak cukup sampai situ, Suriah kembali mencetak gol di menit 45+2 lewat skema serangan balik.

Skor 4-0 itu lantas bertahan sampai babak pertama berakhir. Hasil itu jelas menjadi kabar baik untuk Suriah U-20 yang juga ikut Piala Asia U-20 2025 seperti Timnas Indonesia U-20.