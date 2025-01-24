Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas India U-20 vs Suriah U-20: Elang Qasioun Muda Unggul 4-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |16:56 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas India U-20 vs Suriah U-20: Elang Qasioun Muda Unggul 4-0
Timnas India U-20 ikut ramainkan U-20 Challenge Series 2025. (Foto: Instagram/indianfootball)
A
A
A

SIDOARJO – Tim Nasional (Timnas) Suriah U-20 untuk sementara unggul telak dari India U-20 di babak pertama matchday pertama U-20 Challenge Series 2025, pada Jumat (24/1/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Suriah U-20 sejauh ini unggul 4-0 di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Para penggawa muda Elang Qasioun –julukan Timnas Suriah– tampil memukau sejak menit pertama. Terbukti mereka langsung unggul ketika laga baru berjalan empat menit berkat gol pemain bernomor punggung 7.

Lalu pada menit ke-15, Suriah U-20 kembali mencetak gol berkat aksi individu pemain mereka yang bernomor punggung 9. Keunggulan 2-0 di 15 menit pertama itu jelas membuat Suriah U-20 tampil lebih percaya diri.

Tak heran pada menit ke-37, Suriah U-20 berhasil menambah keunggulan dan meninggalkan India dengan skor 3-0. Tidak cukup sampai situ, Suriah kembali mencetak gol di menit 45+2 lewat skema serangan balik.

timnas irak u-20 vs timnas suriah u-20 foto afc

Skor 4-0 itu lantas bertahan sampai babak pertama berakhir. Hasil itu jelas menjadi kabar baik untuk Suriah U-20 yang juga ikut Piala Asia U-20 2025 seperti Timnas Indonesia U-20.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.webp
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/adrian_pratamaverrell_yustin_mulia_dipasangkan_me.jpg
Adrian Pratama/Verrell Yustin Mulia Resmi Jadi Ganda Putra Baru Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement