Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-20 akan melakoni laga perdana U-20 Challenge Series 2025 yang dilangsungkan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/1/2025) pukul 19.30 WIB.

Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U-20 merupakan salah satu tim kuat Asia, yakni Yordania U-20. Di Piala Asia U-20 2023, Timnas Yordania U-20 lolos perempatfinal.

Timnas Indonesia U-20 saat menghadapi Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Timnas Yordania U-20 lolos setelah merebut satu dari lima slot runner-up terbaik. Dari Yordania U-20 ini, Timnas Indonesia U-20 bisa mendapatkan banyak pengalaman jelang tampil di piala Asia U-20 2025 di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Akan Hadapi Negara Asia Barat di Piala Asia U-20 2025

Di Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 satu grup dengan Yaman U-20 dan Iran U-20, tim yang juga berasal dari Asia Barat seperti Yordania U-20. Biasanya, gaya permainan Asia Barat mirip-mirip dan itu menguntungkan Timnas Indonesia U-20.

Lantas, formasi apa yang akan digunakan pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri? Eks pelatih Bali United condong mengandalkan formasi 3-4-3 atau 3-5-2.

Pola 3-4-3 diandalkan Indra Sjafri saat Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Sementara itu, formasi 3-5-2 diturunkan Indra Sjafri ketika Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025 di kualifikasi.