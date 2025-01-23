2 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2024-2025, Nomor 1 Raih Poin Sempurna

Barcelona termasuk dua klub yang sudah pasti lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025 (Foto: FC Barcelona)

BERIKUT dua klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025. Salah satunya berhasil meraih poin sempurna 21 dari tujuh laga!

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Liga Champions 2024-2025 memakai format berbeda. Kali ini, UEFA memperkenalkan format liga dengan klasemen terbuka di antara 36 peserta di fase ini.

Sebanyak delapan tim dipastikan lolos langsung ke 16 besar. Sementara, sebanyak 16 kesebelasan lain atau penghuni posisi 9-25 harus melalui fase playoff untuk memperebutkan delapan tiket tersisa.

Alhasil, hingga matchday ketujuh, baru ada dua kesebelasan yang memastikan diri lolos otomatis ke 16 besar. Siapa saja dua kesebelasan itu? Simak ulasan berikut ini.

2 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2024-2025

2. Barcelona

Skuad asuhan Hansi Flick sejauh ini mengumpulkan 18 poin dari tujuh laga. Kemenangan 5-4 atas Benfica di matchday ketujuh, memastikan Barcelona tampil di babak 16 besar Liga Champions 2024-2025.

Poin mereka tak akan bisa dikejar oleh Aston Villa yang berada di posisi sembilan. The Villans baru mengumpulkan 13 angka sehingga mustahil menyamai raihan Barcelona dengan satu laga tersisa.