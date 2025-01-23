Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Ketujuh: Liverpool Sempurna, Real Madrid Posisi 16

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |05:28 WIB
Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Ketujuh: Liverpool Sempurna, Real Madrid Posisi 16
Liverpool memuncaki klasemen Liga Champions 2024-2025 dengan nilai sempurna 21 dari tujuh matchday (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga matchday ketujuh. Liverpool masih sempurna di puncak klasemen, sedangkan Real Madrid terdampar di posisi 16.

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Lolos

Tottenham Hotspur vs Liverpool. (Instagram/liverpoolfc)

Setidaknya hingga pagi ini, dua kesebelasan sudah otomatis berada di babak tersebut yakni Liverpool dan Barcelona. The Reds menjadi pemuncak klasemen dengan nilai 21 dari tujuh laga alias sempurna.

Sementara, Barcelona nangkring di tangga kedua dengan nilai 18. Poin Blaugrana tidak akan bisa dikejar oleh penghuni urutan 9-13 yang baru mengumpulkan 13 angka sehingga sudah pasti lolos.

2. Playoff

Di sisi lain, penghuni posisi 9-18 dipastikan setidaknya lolos ke playoff 16 besar. Mereka mengumpulkan 12 hingga 13 poin yang sudah tidak mungkin dikejar oleh tim-tim di bawah peringkat 25.

Posisi tersebut saat ini dihuni Manchester City dengan nilai delapan dari tujuh laga. The Citizens di ambang gagal lolos bahkan via jalur playoff karena hanya bisa maksimal berada di posisi 21!

 

Telusuri berita bola lainnya
