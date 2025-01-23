Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Ketujuh: Liverpool Sempurna, Real Madrid Posisi 16

BERIKUT klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga matchday ketujuh. Liverpool masih sempurna di puncak klasemen, sedangkan Real Madrid terdampar di posisi 16.

1. Lolos

Setidaknya hingga pagi ini, dua kesebelasan sudah otomatis berada di babak tersebut yakni Liverpool dan Barcelona. The Reds menjadi pemuncak klasemen dengan nilai 21 dari tujuh laga alias sempurna.

Sementara, Barcelona nangkring di tangga kedua dengan nilai 18. Poin Blaugrana tidak akan bisa dikejar oleh penghuni urutan 9-13 yang baru mengumpulkan 13 angka sehingga sudah pasti lolos.

2. Playoff

Di sisi lain, penghuni posisi 9-18 dipastikan setidaknya lolos ke playoff 16 besar. Mereka mengumpulkan 12 hingga 13 poin yang sudah tidak mungkin dikejar oleh tim-tim di bawah peringkat 25.

Posisi tersebut saat ini dihuni Manchester City dengan nilai delapan dari tujuh laga. The Citizens di ambang gagal lolos bahkan via jalur playoff karena hanya bisa maksimal berada di posisi 21!