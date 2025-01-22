Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Terengganu vs PSM Makassar: Alot, Skor 0-0 Masih Terus Terjaga!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |20:48 WIB
Hasil Babak Pertama Terengganu vs PSM Makassar: Alot, Skor 0-0 Masih Terus Terjaga!
Para pemain PSM Makassar kala berlaga. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

HASIL babak pertama Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025. Juku Eja -julukan PSM Makassar- masih ditahan 0-0 oleh tuan rumah.

Laga Terengganu vs PSM Makassar dalam matchday keempat Grup A ini digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada Rabu (22/1/2025) malam WIB. Reza Arya tampil begitu gemilang di babak pertama karena banyak melakukan penyelamatan penting hingga gawang PSM Makassar tak kebobolan di babak pertama.

Persis Solo vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji. Kedua tim terus jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu dalam laga ini.

Sayangnya, belum ada gol yang bisa dicetak pemain PSM Makassar hingga menyentuh 20 menit waktu pertandingan. Padahal, sejumlah peluang didapatkan Juku Eja.

Begitu juga dengan tuan rumah, Terengganu. Tim asal Malaysia itu juga beberapa kali menghadirkan ancaman berbahaya ke gawang PSM Makassar, tetapi tak bisa mencetak gol karena solidnya pertahanan lawan.

Salah satunya datang pada menit ke-8. Ismahil Akidane beri umpan ciamik kepada rekan setimnya yang ada di depan gawang. Beruntung, bola tendangan itu masih melenceng dari gawang PSM Makassar.

Reza Arya benar-benar tampil apik dalam laga ini. Dia banyak melakukan penyelamatan penting hingga gawang PSM Makassar tak kebobolan satu pun gol. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.webp
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/21/luciano_spalletti.jpg
Komentar Luciano Spalletti soal Ambil Alih Kursi Igor Tudor di Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement