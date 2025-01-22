Hasil Babak Pertama Terengganu vs PSM Makassar: Alot, Skor 0-0 Masih Terus Terjaga!

HASIL babak pertama Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025. Juku Eja -julukan PSM Makassar- masih ditahan 0-0 oleh tuan rumah.

Laga Terengganu vs PSM Makassar dalam matchday keempat Grup A ini digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada Rabu (22/1/2025) malam WIB. Reza Arya tampil begitu gemilang di babak pertama karena banyak melakukan penyelamatan penting hingga gawang PSM Makassar tak kebobolan di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji. Kedua tim terus jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu dalam laga ini.

Sayangnya, belum ada gol yang bisa dicetak pemain PSM Makassar hingga menyentuh 20 menit waktu pertandingan. Padahal, sejumlah peluang didapatkan Juku Eja.

Begitu juga dengan tuan rumah, Terengganu. Tim asal Malaysia itu juga beberapa kali menghadirkan ancaman berbahaya ke gawang PSM Makassar, tetapi tak bisa mencetak gol karena solidnya pertahanan lawan.

Salah satunya datang pada menit ke-8. Ismahil Akidane beri umpan ciamik kepada rekan setimnya yang ada di depan gawang. Beruntung, bola tendangan itu masih melenceng dari gawang PSM Makassar.

Reza Arya benar-benar tampil apik dalam laga ini. Dia banyak melakukan penyelamatan penting hingga gawang PSM Makassar tak kebobolan satu pun gol. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.