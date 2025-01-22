Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terengganu vs PSM Makassar: Bernardo Tavares Ungkap 4 Pemain Lawan yang Wajib Diwaspadai

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |13:57 WIB
Terengganu vs PSM Makassar: Bernardo Tavares Ungkap 4 Pemain Lawan yang Wajib Diwaspadai
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

TERENGGANU - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, memastikan pasukannya siap mengjadapi Terengganu di laga lanjutan Grup A ASEAN Club Championship (ACC) 2024-2025. Bahkan Tavares sudah memantau permainan Terengganu dan melihat ada empat pemain lawan yang wajib diwaspadai Juku Eja –julukan PSM.

PSM Makassar akan bertandang ke markas Terengganu di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, Rabu (22/1/2025) pukul 20.00 WIB. Ini menjadi laga yang penting bagi Juku Eja untuk tetap mempertahankan tren positifnya.

1. Tavares Ungkap 4 Pemain Terengganu yang Berbahaya

Namun jelang bentrokan itu, Tavares menyorot empat pemain anyar Terengganu yang dirasa bakal membuat anak asuhnya kerepotan. Empat pemain yang dimaksud adalah Safawi Rasid, Akhyar Rashid, Azam Azmi Murad, dan Engku Shakir Engku Yacob.

“Saya pikir mereka (pemain Terengganu) adalah pemain-pemain yang bagus. Nomor 23 (Azam Azmi), nomor 11 (Safawi), nomor 33 (Akhyar), dan nomor 22 (Engku Shakir), jika dia bermain,” ujar Tavares, dilansir dari Makan Bola, Rabu (22/1/2025).

PSM Makassar vs Barito Putera. ig/psm_makassar
PSM Makassar vs Barito Putera. ig/psm_makassar

2. Tavares Tegaskan PSM Tetap Harus Fokus

Kendati demikian, Tavares tidak ingin fokus keempat pemain tersebut. Sebab menurutnya, Terengganu memiliki kedalaman skuad yang bagus dengan dihuni pemain berlabel Timnas Malaysia dan stiker anyar Ivan Mamut.

 

Halaman:
1 2
      
