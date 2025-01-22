Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 Malam Ini, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:58 WIB
Link Live Streaming Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 Malam Ini, Klik di Sini!
Para pemain PSM Makassar kala berlaga. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

LINK live streaming Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada Rabu (22/1/2025) pukul 20.00 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Kemenangan tentunya jadi target PSM Makassar dalam laga tandangnya itu. Kans itu tentu terbuka lebar karena PSM dalam tren positif dengan belum terkalahkan.

PSM Makassar vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/psbsofficial)

1. PSM Makassar dalam Tren Positif

PSM Makassar dalam tren positif jelang tandang ke markas Terengganu. Dari 3 laga yang telah dilakoni di Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025, PSM Makassar belum terkalahkan.

PSM mengemas 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemenangan teranyar didapat PSM saat tandang ke markas Svay Rieng pada 8 Januari 2025 dengan skor 1-0.

Pencapaian manis ini membuat PSM Makassar tengah bertengger kukuh di puncak klasemen Grup A. Mereka mengemas 7 poin saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
