Link Live Streaming Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada Rabu (22/1/2025) pukul 20.00 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Kemenangan tentunya jadi target PSM Makassar dalam laga tandangnya itu. Kans itu tentu terbuka lebar karena PSM dalam tren positif dengan belum terkalahkan.

1. PSM Makassar dalam Tren Positif

PSM Makassar dalam tren positif jelang tandang ke markas Terengganu. Dari 3 laga yang telah dilakoni di Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025, PSM Makassar belum terkalahkan.

PSM mengemas 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemenangan teranyar didapat PSM saat tandang ke markas Svay Rieng pada 8 Januari 2025 dengan skor 1-0.

Pencapaian manis ini membuat PSM Makassar tengah bertengger kukuh di puncak klasemen Grup A. Mereka mengemas 7 poin saat ini.