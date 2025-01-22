Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 Malam Ini, Live di GTV!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |14:57 WIB
Jadwal Siaran Langsung Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 Malam Ini, Live di GTV!
Para pemain PSM Makassar kala berlaga. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Terengganu vs PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada Rabu (22/1/2025) pukul 20.00 WIB itu dapat disaksikan live di GTV.

PSM Makassar tentunya mengincar kemenangan dalam laga ini. Dengan begitu, mereka bisa mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Grup A.

PSM Makassar vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/psbsofficial)

1. PSM Makassar Tengah Berjaya

PSM Makassar tengah berjaya di ASEAN Club Championship 2024-2025. Mereka kini ada di puncak klasemen dengan koleksi total 7 poin dari 3 laga yang dijalani.

PSM Makassar belum terkalahkan di penyisihan Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Mereka mengemas 2 kemenangan dan 1 hasil imbang.

Dalam laga terakhir, PSM Makassar yang tandang ke markas Svay Rieng berhasil meraih kemenangan. Mereka menang dengan skor 1-0.

Tetapi, PSM Makassar tetap harus waspada. Sebab, sang lawan, yakni Terengganu, juga baru menang telak di ASEAN Club Championship 2024-2025. Mereka membantai Shan United dengan skor 5-0.

Terengganu sendiri ada di posisi keempat pada klasemen sementara Grup A saat ini. Mereka mengemas 4 poin, terpaut 3 angka dari PSM Makassar.

 

