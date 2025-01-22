Kisah Menyentuh Ragnar Oratmangoen yang Ungkap Salah Satu Faktor Jadi WNI karena Indonesia Mayoritas Beragama Islam

KISAH menyentuh Ragnar Oratmangoen akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timnas Indonesia itu mengungkap bahwa salah satu faktor dirinya mantap jadi warga negara Indonesia (WNI) karena Indonesia mayoritas beragama Islam.

Bagi Ragnar sendiri, Islam adalah bagian terbesar dalam hidupnya. Untuk diketahui, Ragnar adalah seorang mualaf.

Penyerang berusia 27 tahun itu mengenal Islam karena sering diajak pergi ke masjid oleh teman-temannya saat masih remaja. Sampai akhirnya, Ragnar menjatuhkan hatinya untuk memeluk agama Islam saat usianya 15 tahun.

1. Perjalanan Ragnar Oratmangoen Jadi WNI

Ragnar yang memiliki darah keturunan Indonesia menjalani sumpah WNI untuk bisa memperkuat Skuad Garuda. Eks pemain Groningen itu diambil sumpah pada Maret 2024 bersamaan dengan Thom Haye.

Saat pengambilan sumpah, Ragnar menyampaikan bahwa salah satu alasannya ingin menjadi WNI karena Indonesia merupakan negara mayoritas beragama Islam. Pemain kelahiran Oss, Belanda itu pun tidak menampik hal tersebut.

Bagi Ragnar, Islam adalah bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Dia mengaku sangat bahagia karena pada akhirnya bisa menjadi warga negara Indonesia yang merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia.

“Buat saya, hal ini sangat penting karena Islam merupakan bagian terbesar dalam hidup saya. Itu juga yang membuat saya sudah merasa menjadi bagian dari Indonesia dan masyarakatnya karena saya sudah mengetahui seperti apa kehidupan orang-orang yang beragama Islam,” ungkap Ragnar, dikutip dari situs Kita Garuda, Rabu (22/1/2025).

“Hal ini berbeda dengan di Belanda, jadi saya bahagia bisa menjadi bagian dari salah satu negara muslim terbesar,” terangnya.