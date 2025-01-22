Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Laga Krusial Skuad Garuda

Timnas Indonesia siap tempur menghadapi Australia pada Maret 2025 . (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia akan dibahas Okezone. Matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada kamis, 20 Maret 2025.

Untuk jadwal kick off, Federasi Sepakbola Australia maupun FIFA belum mengumumkanya. Namun, merujuk kepada laga-laga kandang Australia sebelumnya, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- biasa bermain pukul 20.10 waktu setempat atau pukul 16.10 WIB.

1. Timnas Australia Siap Kalahkan Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Australia Tony Popovic bahkan sudah melempar psywar. Ia yakin Timnas Australia bisa mengalahkan Timnas Indonesia, mengingat laga digelar di kandang sendiri.

Timnas Australia siap hadang Timnas Indonesia. (Foto: AFC)

“Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform apa yang telah kami bangun selama ini,” kata Tony Popovic, Okezone mengutip dari laman Socceroos, Rabu (22/1/2025).

Bagaimana dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert? Ia menargetkan Timnas Indonesia mendapatkan minimal satu angka di markas Australia.

Kesempatan Timnas Indonesia meraih angka di markas Australia sangat terbuka. Salah satu faktornya karena secara kualitas pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia.

Ambil contoh dari harga pasaran pemain kedua tim. Pemain termahal di skuad Timnas Indonesia saat ini adalah Mees Hilgers yang memiliki harga pasaran mencapai 9 juta euro. Sementara di skuad Timnas Australia ditempati Harry Souttar dengan 7 juta euro.