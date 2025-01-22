Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series U-20 2025: Jens Raven Absen?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 akan diulas Okezone. Laga pertama ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat, 24 Januari 2025 pukul 19.30 WIB.

PSSI benar-benar mendukung agar Timnas Indonesia U-20 lolos semifinal Piala Asia U-20 2025 yang menggaransi satu tiket Piala Dunia U-20 2025. Kelar Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang bergulir akhir September 2024, Timnas Indonesia U-20 diberikan asupan berharga jelang ambil bagian di Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Dapat Lawan Berkelas Jelang Piala Asia U-20 2025

Setelah menjalani pemusatan latihan di Jepang pada November 2024, Timnas Indonesia U-20 kini disediakan lawan uji coba Berkelas pada 24-30 Januari 2025. PSSI menggelar turnamen bertajuk U-20 Chalengge Series 2025 yang diikuti Timnas Indonesia U Yordania U-20, Suriah U-20 dan India U-20.

Timnas Indonesia U-20 akan turun di U-20 Challenge Series 2025 yang dimulai minggu ini. (Foto: PSSI)

Yordania U-20, Suriah U-20 dan India U-20 bukanlah tim sembarangan. Suriah U-20 dan Yordania U-20 merupakan kontestan Piala Asia U-20 2025.

Suriah U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 setelah finis sebagai juara Grup A di kualifikasi. Saat itu, wakil Asia Barat ini menyapu bersih empat pertandingan dengan kemengan, termasuk mengalahkan tuan rumah Vietnam U-20.

Sementara Yordania U-20 finis ke Piala Asia U-20 2025 setelah finis sebagai runner-up Grup J kualifikasi. Setelah menang 7-0 atas Hong Kong dan menumbangkan Singapura 2-0, Yordania tumbang 2-3 dari Qatar.