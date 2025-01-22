Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series U-20 2025: Jens Raven Absen?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |14:58 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series U-20 2025: Jens Raven Absen?
Jens Raven berpotensi absen di laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 karena cedera. (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 akan diulas Okezone. Laga pertama ini akan digelar di Stadion Gelora Delta  Sidoarjo pada Jumat, 24 Januari 2025 pukul 19.30 WIB.

PSSI benar-benar mendukung agar Timnas Indonesia U-20 lolos semifinal Piala Asia U-20 2025 yang menggaransi satu tiket Piala Dunia U-20 2025. Kelar Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang bergulir akhir September 2024, Timnas Indonesia U-20 diberikan asupan berharga jelang ambil bagian di Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Dapat Lawan Berkelas Jelang Piala Asia U-20 2025

Setelah menjalani pemusatan latihan di Jepang pada November 2024, Timnas Indonesia U-20 kini disediakan lawan uji coba Berkelas pada 24-30 Januari 2025. PSSI menggelar turnamen bertajuk U-20 Chalengge Series 2025 yang diikuti Timnas Indonesia U Yordania U-20, Suriah U-20 dan India U-20.

Timnas Indonesia U-20 akan turun di U-20 Challenge Series 2025 yang dimulai minggu ini. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-20 akan turun di U-20 Challenge Series 2025 yang dimulai minggu ini. (Foto: PSSI)

Yordania U-20, Suriah U-20 dan India U-20 bukanlah tim sembarangan. Suriah U-20 dan Yordania U-20 merupakan kontestan Piala Asia U-20 2025.

Suriah U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 setelah finis sebagai juara Grup A di kualifikasi. Saat itu, wakil Asia Barat ini menyapu bersih empat pertandingan dengan kemengan, termasuk mengalahkan tuan rumah Vietnam U-20.

Sementara Yordania U-20 finis ke Piala Asia U-20 2025 setelah finis sebagai runner-up Grup J kualifikasi. Setelah menang 7-0 atas Hong Kong dan menumbangkan Singapura 2-0, Yordania tumbang 2-3 dari Qatar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179855/arya_sinulingga-u1d0_large.jpg
PSSI Tunda Penunjukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Arya Sinulingga: Sebelum FIFA Matchday Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179851/park_hang_seo-JGQ0_large.jpg
Penyebab Akmal Marhali Nilai Park Hang-seo Lebih Cocok Latih Timnas Indonesia ketimbang Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179844/arya_sinulingga-OQaP_large.jpg
PSSI Bantah Keras Isu Pelatih Baru, Arya Sinulingga: Belum Ada Rapat Exco Bahas Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179819/shin_tae_yong_sering_bercanda_dengan_pemain_pemain_timnas_indonesia_pssi-EOXt_large.jpg
Orang Baperan Sulit Kerja Bareng Shin Tae-yong, Diungkap Orang Dekat Eks Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.webp
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/stafsus_menteri_bumn_arya_sinulingga.jpg
Arya Sinulingga: Kabar 10 Anggota Exco Dukung Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia Adalah Hoaks
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement