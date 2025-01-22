Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |06:58 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025
Sesi latihan Timnas Indonesia U-20. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan pada malam hari, tepatnya pada Kamis 13 Februari 2025 itu, akan dimainkan pada pukul 18.30 WIB di Shenzhen, China.

Seperti yang diketahui, Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia– tergabung di Grup C pada Piala Asia U-20 2025. Selain melawan Iran U-20, tim asuhan Indra Sjafri itu juga akan bersaing dengan Uzbekistan U-20 dan Yaman U-20.

1. Iran Jadi Lawan Perdana

Iran U-20 merupakan lawan perdana Timnas Indonesia U-20 di Grup C Piala Asia U-20 2025. Laga tersebut tepatnya dimainkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, China.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 pun diprediksi akan berjalan sengit. Kabar baiknya, Garuda Nusantara sudah menyiapkan diri sebaik mungkin agar bisa menang di laga melawan Iran nanti.

TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Setelah melawan Iran, Timnas Indonesia U-20 akan melawan Uzbekistan, lalu baru Yamah di laga pamungkas Grup C. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang berhak lanjut ke babak perempatfinal.

2. Indra Sjafri Bakal Tentukan Skuad Usai U-20 Challenge Series 2025

Sebelum tampil di Piala Asia U-20 2025, para pemain Timnas Indonesia U-20 akan bermain di mini turnamen bertajuk -20 Challenge Series 2025. Turnamen itu akan diramaikan oleh India, Suriah, dan Yordania.

 

Halaman:
1 2
      
