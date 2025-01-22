Pujian Ragnar Oratmangoen untuk Marselino Ferdinan: Pemain Muda Potensial yang Berani Berkarier di Eropa

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen memuji rekan setimnya, Marselino Ferdinan sebagai pemain muda potensial yang menjanjikan. Ragnar pun dibuat kagum dengan Marselino karena berani bermain dan bersaing di sepakbola Eropa.

Timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain muda tak luput dari keputusan sosok Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengambil langkah cukup berani untuk memasukkan para pemain muda ke dalam skuad senior Garuda.

1. Ragnar Senang Timnas Indonesia Banyak Diisi Pemain Muda Potensial

Para pemain muda ini sebut saja seperti Rizky Ridho, Marselino, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, sampai Ernando Ari. Kemudian ada juga pemain keturunan seperti Justin Hubner, Rafael Struick, Ivar Jenner, sampai Elkan Baggott. Mereka semua bahkan dipercaya tampil di ajang Piala Asia 2023, yang menjadi era baru Timnas Indonesia.

Ragnar pun mengakui telah mengikuti perkembangan dari skuad Garuda di ajang tersebut. Striker berusia 27 tahun ini mengakui performa para pemain muda Timnas Indonesia. Kendati harus tersingkir di babak 16 besar usai dibungkam Australia, dia menilai pemain muda skuad Garuda tampil apik.

“Sejak Piala Asia (2023) saya sudah mengikuti perkembangan tim, kita jadi tim termuda di turnamen. Saat itu mereka bermain dengan bagus, tampil berani dan bermain dengan intensitas tinggi,” kata Ragnar, dikutip dari situs Kita Garuda, Rabu (22/1/2025).

2. Pujian Khusus Dilemparkan Ragnar kepada Marselino

Ragnar juga mengakui banyak pemain muda potensial di skuad Timnas Indonesia. Contoh paling konkretnya adalah Marselino. Bomber skuad Garuda itu memberikan pujian setinggi langit kepada juniornya itu karena memiliki mentalitas yang tinggi.