Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Daftar 28 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Kontra Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |10:08 WIB
Ini Daftar 28 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Kontra Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Patrick Kluivert berpotensi panggil 28 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert disinyalir memanggil 28 pemain Timnas Indonesia untuk laga kontra Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu yang pasti, Patrick Kluivert akan merilis daftar pemain Timnas Indonesia pada awal Maret 2025.

Sebelum memanggil secara resmi para pemain, Patrick Kluivert lebih dulu memantau kualitas personel skuad Garuda. Asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Denny Landzaat dan Alex Pastoor pun sudah bergerak.

1. Tiga Pemain Keturunan Sudah Dipantau

Denny Landzaat sudah memantau aksi Eliano Reijnders dan Ivar Jenner. Eliano Reijnders memberi kesan tersendiri karena sanggup membantu sang klub, PEC Zwolle, menang 3-1 atas pemuncak klasemen sementara Eredivisie 2024-2025, PSV Eindhoven, Sabtu 18 Januari 2025 malam WIB.

Denny Landzaat (kiri) bersama Eliano Reijnders (kanan). (Foto: Instagram/@ichalhaq)
Denny Landzaat (kiri) bersama Eliano Reijnders (kanan). (Foto: Instagram/@ichalhaq)

Sementara Alex Pastoor, menyaksikan langsung laga Almere City vs Heracles Almelo di lanjutan Eredivisie 2024-2025 pada Minggu, 19 Januari 2025 malam WIB. Meski Almere City kalah 0-2, pemain Timnas Indonesia Thom Haye mendapatkan rating (6,8) paling tinggi ketimbang rekan setimnya.

Kemudian awal Februari 2025, Patrick Kluivert akan memantau langsung laga-laga Liga 1 2024-2025. Salah satu pertandingan yang dipantau Patrick Kluivert adalah laga Dewa United vs Persija Jakarta pada 8 Februari 2025.

Setelah melakukan sederet riset, Patrick Kluivert akan mengumumkan pemain yang dibawa untuk laga melawan Australia (tandang, 20 Maret 2025) dan Bahran (kandang, 25 Maret 2025). Okezone memprediksi, Patrick Kluivert akan memanggil lebih banyak pemain ketimbang pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751//kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179721//timnas_indonesia_u_17-yWZ1_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179718//marc_klok-ruio_large.jpg
Marc Klok: Timnas Indonesia Tidak Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179711//sepakbola_indonesia-LXNA_large.jpg
Wakil Ketum PSSI Tepis Kabar Indonesia Keluar dari AFC: Harus Tetap di AFC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637441/jay-idzes-kenang-momen-jebol-gawang-juventus-bukti-pemain-indonesia-punya-kualitas-zpl.webp
Jay Idzes Kenang Momen Jebol Gawang Juventus, Bukti Pemain Indonesia Punya Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Legenda Sassuolo Ramal Jay Idzes Jadi Bintang Eropa, Masih Dipantau Inter Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement