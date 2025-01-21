Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2010, Legenda Malaysia Bantah Intervensi Mafia Sepakbola

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |19:29 WIB
Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2010, Legenda Malaysia Bantah Intervensi Mafia Sepakbola
Safee Sali membantah laga Timnas Malaysia vs Timnas Indonesia diintervensi mafia (Foto: Instagram/@supersafee_10)
A
A
A

LEGENDA Timnas Malaysia, Safee Sali, angkat bicara soal adanya dugaan mafia di balik laga final Piala AFF 2010 kontra Timnas Indonesia. Menurutnya, isu-isu tersebut tidak benar.

Malaysia berhasil keluar sebagai juara Piala AFF 2010 usai melibas Timnas Indonesia dengan skor agregat 4-2. Partai final itu masih ramai menjadi bahan perbincangan di media sosial yang menyebut adanya campur tangan mafia.

1. Telak

Malaysia vs Indonesia di Piala AFF 2010

Harimau Malaya menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia di Stadion Bukit Jalil, Selangor, pada final leg pertama, 26 Desember 2010. Kemudian, mereka menelan kekalahan 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada leg II, 29 Desember 2010.

Pertandingan leg pertama disinyalir ada campur tangan dari mafia. Sebab, ada hal-hal yang dirasa janggal. Tapi, Safee yakin kalau tidak ada unsur mafia pada laga tersebut.

Eks pemain Pelita Jaya itu juga meyakini kalau Timnas Indonesia pastinya tidak ingin main sabun. Apalagi, ia mengakui Skuad Garuda tim yang kuat karena sempat membantai Malaysia di fase grup dengan skor 5-1.

“Waktu saya bermain, saya tak pernah dengar dan mengetahui tentang ini. Setelah belakangan ini saya baru mendengar masalah mafia yang diatur oleh orang di luar,” kata Safee, dilansir dari kanal Youtube Sport77, Selasa (21/1/2025).

“Saya merasa tidak ada unsur mafia. Saya rasa tidak mungkin Indonesia mau seperti itu. Karena di pertandingan pertama (fase grup) sudah menang 5-1, mereka waktu itu sudah kuat,” terang pria asal Malaysia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637205/daftar-18-atlet-panjat-tebing-indonesia-di-sea-games-2025-target-3-medali-emas-hxg.webp
Daftar 18 Atlet Panjat Tebing Indonesia di SEA Games 2025: Target 3 Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Komentar Berkelas Fajar/Fikri usai Kalah Dramatis di Final French Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement