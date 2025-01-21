Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2010, Legenda Malaysia Bantah Intervensi Mafia Sepakbola

LEGENDA Timnas Malaysia, Safee Sali, angkat bicara soal adanya dugaan mafia di balik laga final Piala AFF 2010 kontra Timnas Indonesia. Menurutnya, isu-isu tersebut tidak benar.

Malaysia berhasil keluar sebagai juara Piala AFF 2010 usai melibas Timnas Indonesia dengan skor agregat 4-2. Partai final itu masih ramai menjadi bahan perbincangan di media sosial yang menyebut adanya campur tangan mafia.

1. Telak

Harimau Malaya menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia di Stadion Bukit Jalil, Selangor, pada final leg pertama, 26 Desember 2010. Kemudian, mereka menelan kekalahan 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada leg II, 29 Desember 2010.

Pertandingan leg pertama disinyalir ada campur tangan dari mafia. Sebab, ada hal-hal yang dirasa janggal. Tapi, Safee yakin kalau tidak ada unsur mafia pada laga tersebut.

Eks pemain Pelita Jaya itu juga meyakini kalau Timnas Indonesia pastinya tidak ingin main sabun. Apalagi, ia mengakui Skuad Garuda tim yang kuat karena sempat membantai Malaysia di fase grup dengan skor 5-1.

“Waktu saya bermain, saya tak pernah dengar dan mengetahui tentang ini. Setelah belakangan ini saya baru mendengar masalah mafia yang diatur oleh orang di luar,” kata Safee, dilansir dari kanal Youtube Sport77, Selasa (21/1/2025).

“Saya merasa tidak ada unsur mafia. Saya rasa tidak mungkin Indonesia mau seperti itu. Karena di pertandingan pertama (fase grup) sudah menang 5-1, mereka waktu itu sudah kuat,” terang pria asal Malaysia itu.