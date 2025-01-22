Marselino Ferdinan, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia di Eropa yang Sudah Cetak Gol di Tahun 2025?

MARSELINO Ferdinan satu-satunya pemain Timnas Indonesia di Eropa yang sudah mencetak gol di tahun 2025? Pemain 20 tahun ini kembali merumput bersama Oxford United U-21 pada Rabu (22/1/2025) dini hari WIB.

1. Marselino Ferdinan Menggila

Seperti biasa, Marselino Ferdinan selalu bermain sebagai pemain andalan di Oxford United.U-21. Mentas sebagai starter melawan Banbury United di perempatfinal Oxfordshire Senior Cup 2024-2025, Marselino Ferdinan mencetak dua gol dan satu assist.

Alhasil, nama Marselino Ferdinan viral di Tanah Air pagi ini. Pencinta sepakbola Tanah Air meyakini, hanya masalah waktu bagi Marselino Ferdinan menjadi pemain andalan di tim senior Oxford United.

Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United @academyoufc

Semenjak didatangkan pada Agustus 2024, Marselino Ferdinan baru mencatatkan satu penampilan bersama tim senior Oxford United. Saat itu, eks pemain Persebaya Surabaya ini merumput tujuh menit saat Oxford United kalah 1-3 dari Exeter City di babak ketiga Piala FA 2024-2025.

2. Bukan Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Cetak Gol di Tahun 2025

Usut punya usut, Marselino Ferdinan bukan pemain pertama Timnas Indonesia yang mencetak gol di tahun 2025. ia masih kalah dari fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, yang lebih dulu mencetak gol.

Minggu 19 Januari 2025 malam WIB, Calvin Verdonk mencetak gol via sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sepakan keras yang dilepaskan Calvin Verdonk meluncur mulus ke gawang Fortuna Sittard, sekaligus membantu NEC Nijmegen menang 4-1 atas tim tamu.