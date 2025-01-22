Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia di Eropa yang Sudah Cetak Gol di Tahun 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |09:42 WIB
Marselino Ferdinan, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia di Eropa yang Sudah Cetak Gol di Tahun 2025?
Marselino Ferdinan mesin gol Oxford United U-21. (Foto: Instagram/@academyoufc)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan satu-satunya pemain Timnas Indonesia di Eropa yang sudah mencetak gol di tahun 2025? Pemain 20 tahun ini kembali merumput bersama Oxford United U-21 pada Rabu (22/1/2025) dini hari WIB.

1. Marselino Ferdinan Menggila

Seperti biasa, Marselino Ferdinan selalu bermain sebagai pemain andalan di Oxford United.U-21. Mentas sebagai starter melawan Banbury United di perempatfinal Oxfordshire Senior Cup 2024-2025, Marselino Ferdinan mencetak dua gol dan satu assist.

Alhasil, nama Marselino Ferdinan viral di Tanah Air pagi ini. Pencinta sepakbola Tanah Air meyakini, hanya masalah waktu bagi Marselino Ferdinan menjadi pemain andalan di tim senior Oxford United.

Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United @academyoufc
Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United @academyoufc

Semenjak didatangkan pada Agustus 2024, Marselino Ferdinan baru mencatatkan satu penampilan bersama tim senior Oxford United. Saat itu, eks pemain Persebaya Surabaya ini merumput tujuh menit saat Oxford United kalah 1-3 dari Exeter City di babak ketiga Piala FA 2024-2025.

2. Bukan Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Cetak Gol di Tahun 2025

Usut punya usut, Marselino Ferdinan bukan pemain pertama Timnas Indonesia yang mencetak gol di tahun 2025. ia masih kalah dari fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, yang lebih dulu mencetak gol.

Minggu 19 Januari 2025 malam WIB, Calvin Verdonk mencetak gol via sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sepakan keras yang dilepaskan Calvin Verdonk meluncur mulus ke gawang Fortuna Sittard, sekaligus membantu NEC Nijmegen menang 4-1 atas tim tamu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179718/marc_klok-ruio_large.jpg
Marc Klok: Timnas Indonesia Tidak Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179711/sepakbola_indonesia-LXNA_large.jpg
Wakil Ketum PSSI Tepis Kabar Indonesia Keluar dari AFC: Harus Tetap di AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179601/jay_idzes-IvBD_large.jpg
Kisah Jay Idzes yang Ceritakan Asal-usul Dipanggil Bang Jay di Indonesia kepada Media Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179594/timnas_indonesia_siap_turun_di_fifa_asean_cup_pssi-JIxB_large.jpg
Diikuti Timnas Indonesia, Kapan Jadwal FIFA ASEAN Cup?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/49/1637525/jorge-martin-dipastikan-absen-di-motogp-portugal-2025-dqc.webp
Jorge Martin Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/atp_masters.jpg
Duel Sengit di Rolex Paris Masters 2025! Alcaraz, Sinner dan Medvedev Bersaing di Turnamen Penutup ATP Masters
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement