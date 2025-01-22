Ingin Bawa Skuad Terbaik di Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Beberkan Kriteria yang Wajib Dimiliki Pemain Timnas Indonesia U-17

BANDUNG – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto bakal membawa skuad terbaiknya ke Piala Asia U-17 2025. Untuk itu, beberapa kriteria pun harus dimiliki para pemain Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– jika ingin dibawa Nova Arianto ke Piala Asia U-17 2025.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 sedang memanaskan mesin jelang tampil di Piala Asia U-17 2025. Ajang tersebut akan bergulir di Arab Saudi pada 3 sampai 20 April 2025 mendatang.

1. Nova Arianto Mencari Skuad Terbaik

Saat ini, tim arahan Nova itu sedang menjalani pemusatan latihan (TC) sekaligus seleksi pemain. Selama TC, skuad Garuda Muda juga melakoni laga uji coba, salah satunya melawan tim Korea-korea Selecao.

Nova mengatakan kalau saat ini masih mencari pemain terbaiknya karena ada posisi Timnas Indonesia U-17 yang masih kurang. Eks pemain Persib Bandung itu akan menyeleksi pemain terbaiknya untuk masuk ke skuad Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

"Pertama setelah kita libur 2 bulan setelah melakukan kualifikasi dan hasilnya kita lolos ke Piala Asia. Kita mencoba mencari opsi pemain baru di luar pemain yang tampil di kualifikasi karena saya melihat masih ada beberapa pemain yang harusnya kita perbaiki,” kata Nova, dikutip dari kanal youtube Timnas Indonesia, Rabu (22/1/2025).

“Ada pos yang masih kurang. Itulah kenapa kita melakukan seleksi akan kedepannya kita bisa mendapatkan tim yang kuat secara fisik dan skill. Semuanya yang terbaik yang akan tampil di Piala Asia nanti,” lanjutnya.