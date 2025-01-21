Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gilbert Agius Kecewa Berat PSIS Semarang Kalah dari Persis Solo di Derby Jateng

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |23:10 WIB
Gilbert Agius Kecewa Berat PSIS Semarang Kalah dari Persis Solo di Derby Jateng
Gilbert Agius kecewa berat PSIS Semarang vs Persis Solo berakhir kekalahan (Foto: PT LIB)
SEMARANG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, kecewa berat dengan kekalahan yang diderita dari Persis Solo di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Terlebih, mereka tumbang dalam Derby Jawa Tengah.

Laga PSIS Semarang vs Persis Solo itu berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin 20 Januari 2025. Laskar Mahesa Jenar kalah tipis dengan skor 1-2 dari rivalnya.

1. Kejutan

PSIS Semarang vs Persis Solo foto Persis Solo

Persis secara mengejutkan unggul dua gol lebih dulu lewat brace Ramadhan Sananta (20’, 32’). Sementara PSIS baru bisa memperkecil kedudukan di menit ke-76 lewat sundulan Septian David Maulana.

Agius kecewa berat dengan kekalahan itu. Ia mengakui Laskar Sambernyawa cerdik dalam memanfaatkan situasi di babak pertama.

“Kami sangat kecewa dengan hasil ini. Hasil ini adalah hasil yang buruk untuk laga derby,” kata Agius, dikutip dari situs LIB, Selasa (21/1/2025).

“Babak pertama kami banyak lakukan kesalahan. Persis sangat cerdik dalam memanfaatkan situasi tersebut,” tambah pelatih asal Malta itu.

 

