Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025 Usai Jadi Pemuncak Grup B, Luis Estrela: Persiapan Harus Maksimal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |20:43 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025 Usai Jadi Pemuncak Grup B, Luis Estrela: Persiapan Harus Maksimal!
Timnas Futsal Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
A
A
A

TIMNAS Futsal Putri Indonesia sukses lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025 usai jadi pemuncak Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Mendapati kesuksesan ini, pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela, langsung bereaksi.

Luis Estrela langsung membicarakan soal persiapan Timnas Futsal Putri Indonesia untuk mentas di Piala Asia Futsal Putri 2025. Dia mengatakan bahwa persiapan harus maksimal agar timnya bisa berbicara banyak.

Timnas Futsal Putri Indonesia (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

1. Timnas Futsal Putri Indonesia Melaju Mulus di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025

Timnas Futsal Putri Indonesia sukses melaju mulus di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Mereka menyapu bersih kemenangan di 3 laga yang tersaji di Grup B.

Teranyar, Timnas Futsal Putri Indonesia mengalahkan Hong Kong di laga terakhir Grup B. Mereka menang telak dengan skor 5-0 dalam laga yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Indonesia, pada Minggu (19/1/2025) sore WIB itu.

Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- tampil penuh percaya diri saat menjamu Hong Kong. Sempat mengalami kebutuan di babak pertama, Garuda Pertiwi tampil menggebrak di babak kedua. Dinar Kartika menjadi pemecah kebutuntuan pasukan Luis Estrela di menit ke-21.

Gol Dinar mampu menjadi pembuka keran gol Indonesia. Tambahan gol dari Insyafadya, Jein Sitty Way dan Nisma Francida membuat Garuda Pertiwi unggul 5 gol.

Ini menjadi kemenangan penting bagi pasukan Garuda Pertiwi, sebab menjadi catatan bagus dengan tiga kemenangan. Total, Timnas Futsal Putri Indonesia menyarangkan 22 gol dari tiga pertandingan. Koleksi gol yang bagus tentunya di laga internasional.

Hasil ini membuat Timnas Futsal Putri Indonesia tembus putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025. Mereka jadi juara Grup B dengan koleksi 9 poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172080/update_ranking_fifa_timnas_futsal_indonesia_setelah_four_nations_cup_2025_dan_cfa_international_tournament_2025_timnasfutsal-kVvX_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah CFA International Tournament 2025 dan Four Nations Cup 2025 Diumumkan Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/51/3171394/link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_latvia_di_four_nations_cup_2025_timnasfutsal-0a1T_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Latvia di Final Four Nations Cup 2025: Laga Penentuan, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171349/klasemen_sementara_four_nations_cup_2025_kelar_timnas_futsal_indonesia_vs_belanda_timnasfutsal-3pGX_large.jpg
Klasemen Sementara Four Nations Cup 2025 Kelar Timnas Futsal Indonesia vs Belanda: Skuad Garuda Selangkah Lagi Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171254/timnas_futsal_indonesia-w90G_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Belanda di Four Nations Cup 2025, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636177/erick-thohir-tegaskan-indonesia-tak-dibekukan-ioc-atlet-tetap-bisa-bertanding-let.webp
Erick Thohir Tegaskan Indonesia Tak Dibekukan IOC, Atlet Tetap Bisa Bertanding
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/queenita_keisha_azzahra_merah.jpg
Indonesia Dapat Tambahan Perunggu dari Taekwondo, Total 10 Medali di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement