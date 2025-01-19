Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Piala Asia Futsal Putri 2025 Usai Jadi Pemuncak Grup B, Luis Estrela: Persiapan Harus Maksimal!

TIMNAS Futsal Putri Indonesia sukses lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025 usai jadi pemuncak Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Mendapati kesuksesan ini, pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela, langsung bereaksi.

Luis Estrela langsung membicarakan soal persiapan Timnas Futsal Putri Indonesia untuk mentas di Piala Asia Futsal Putri 2025. Dia mengatakan bahwa persiapan harus maksimal agar timnya bisa berbicara banyak.

1. Timnas Futsal Putri Indonesia Melaju Mulus di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025

Timnas Futsal Putri Indonesia sukses melaju mulus di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Mereka menyapu bersih kemenangan di 3 laga yang tersaji di Grup B.

Teranyar, Timnas Futsal Putri Indonesia mengalahkan Hong Kong di laga terakhir Grup B. Mereka menang telak dengan skor 5-0 dalam laga yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Indonesia, pada Minggu (19/1/2025) sore WIB itu.

Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- tampil penuh percaya diri saat menjamu Hong Kong. Sempat mengalami kebutuan di babak pertama, Garuda Pertiwi tampil menggebrak di babak kedua. Dinar Kartika menjadi pemecah kebutuntuan pasukan Luis Estrela di menit ke-21.

Gol Dinar mampu menjadi pembuka keran gol Indonesia. Tambahan gol dari Insyafadya, Jein Sitty Way dan Nisma Francida membuat Garuda Pertiwi unggul 5 gol.

Ini menjadi kemenangan penting bagi pasukan Garuda Pertiwi, sebab menjadi catatan bagus dengan tiga kemenangan. Total, Timnas Futsal Putri Indonesia menyarangkan 22 gol dari tiga pertandingan. Koleksi gol yang bagus tentunya di laga internasional.

Hasil ini membuat Timnas Futsal Putri Indonesia tembus putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025. Mereka jadi juara Grup B dengan koleksi 9 poin.