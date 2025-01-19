Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Gol Marko Simic Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |20:03 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Gol Marko Simic Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0!
Laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kini unggul 1-0.

Duel Persija Jakarta vs Persita Tangerang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (19/1/2025) pukul 19.00 WIB. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Marko Simic pada menit ke-45+1.

Persija Jakarta vs Persita Tangerang foto persita

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Macan Kemayoran yang tampil di hadapan publik langsung menekan sejak menit awal. Sementara, Persita Tangerang yang bertindak sebagai tim tamu bermain cukup solid sehingga pertahanannya tidak mudah ditembus.

Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- mampu menciptakan peluang berbahaya di menit ke-26 lewat tendangan Aji Kusuma yang masih bisa diblok pertahanan Persija Jakarta. Tiga menit berselang, Macan Kemayoran mendapat peluang emas lewat sontekan Gustavo Almeida, tapi masih melambung.

Persita Tangerang nyaris membuka keran golnya di menit ke-36 lewat tandukan Marios Ogkmpoe yang membentur mistar gawang. Persija Jakarta masih terus mencari cepah untuk menjebol pertahanan Pendekar Cisadane.

Tapi hingga laga memasuki menit ke-40, tak ada sekeping gol yang dicetak kedua tim. Pada akhirnya, Persija Jakarta sukses memecah kebuntuan lewat gol Marko Simic di menit 45+1. Alhasil, Macan Kemayoran unggul 1-0 atas Persita Tangerang di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
