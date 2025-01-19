Shin Tae-yong Buka-bukaan Kebanjiran Tawaran Latih Negara Lain Usai Dipecat PSSI

SHIN Tae-yong buka-bukaan bahwa dirinya kebanjiran tawaran latih negara lain usai dipecat PSSI. Namun, Shin Tae-yong mengaku belum ada tawaran yang diterima olehnya.

Alhasil, sampai saat ini, Shin Tae-yong masih menganggur. Dia sendiri diketahui resmi dipecat pada Senin, 6 Januari 2025.

1. Shin Tae-yong Dipecat Secara Mendadak

Secara mengejutkan, PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Padahal, juru taktik asal Korea Selatan itu masih terikat kontrak hingga 2027.

PSSI sendiri sudah mendapat pengganti Shin Tae-yong. Mereka memutuskan merekrut legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert.

Meski sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala, Shin Tae-yong masih memiliki beragam kegiatan di Tanah Air. Salah satunya yang terbaru, dia unjuk gigi sebagai cameo dalam film horor.

2. Alasan Belum Terima Tawaran yang Datang

Shin Tae-yong bahkan mengungkapkan kalau dirinya mendapat banyak tawaran untuk melatih negara lain usai dipecat PSSI. Hanya saja, dia masih memiliki urusan yang belum terselesaikan.

“Tawaran (melatih negara lain) sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan,” kata Shin Tae-yong, dikutip Minggu (19/1/2025).

Alhasil, belum ada tawaran yang diterima olehnya. Shin Tae-yong mengungkapkan saat ini ingin rehat lebih dulu.

“Jadi ya saya belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini,” terang pelatih berusia 54 tahun itu.