Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Buka-bukaan Kebanjiran Tawaran Latih Negara Lain Usai Dipecat PSSI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |19:17 WIB
Shin Tae-yong Buka-bukaan Kebanjiran Tawaran Latih Negara Lain Usai Dipecat PSSI
Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong buka-bukaan bahwa dirinya kebanjiran tawaran latih negara lain usai dipecat PSSI. Namun, Shin Tae-yong mengaku belum ada tawaran yang diterima olehnya.

Alhasil, sampai saat ini, Shin Tae-yong masih menganggur. Dia sendiri diketahui resmi dipecat pada Senin, 6 Januari 2025.

shin tae-yong tur trofi piala aff 2024 foto cikal bintang

1. Shin Tae-yong Dipecat Secara Mendadak

Secara mengejutkan, PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Padahal, juru taktik asal Korea Selatan itu masih terikat kontrak hingga 2027.

PSSI sendiri sudah mendapat pengganti Shin Tae-yong. Mereka memutuskan merekrut legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert.

Meski sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala, Shin Tae-yong masih memiliki beragam kegiatan di Tanah Air. Salah satunya yang terbaru, dia unjuk gigi sebagai cameo dalam film horor.

2. Alasan Belum Terima Tawaran yang Datang

Shin Tae-yong bahkan mengungkapkan kalau dirinya mendapat banyak tawaran untuk melatih negara lain usai dipecat PSSI. Hanya saja, dia masih memiliki urusan yang belum terselesaikan.

“Tawaran (melatih negara lain) sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan,” kata Shin Tae-yong, dikutip Minggu (19/1/2025).

Alhasil, belum ada tawaran yang diterima olehnya. Shin Tae-yong mengungkapkan saat ini ingin rehat lebih dulu.

“Jadi ya saya belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini,” terang pelatih berusia 54 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179264//hasil_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_paraguay_u_17_pssi-GNEe_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Paraguay U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Sempat Unggul, Garuda Asia Tumbang 1-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262//ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/49/3179243//persik_kediri_vs_psm_makassar-DRtz_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: 10 Pemain Macan Putih Tahan Juku Eja 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179237//timnas_indonesia_u_17-0fDX_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Siap Menggila Lawan Paraguay U-17, Nomor 1 Mesin Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636615/aksi-panas-meksiko-saksikan-formula-1-mexican-grand-prix-2025-di-vision-etf.webp
Aksi Panas Meksiko! Saksikan Formula 1 Mexican Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/cosmo_jne_menghajar_halus_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Hajar Halus FC 8–3, Andri Kustiawan Hattrick!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement