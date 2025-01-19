Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret 5 Pemain Naturalisasi Pilihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |11:05 WIB
Patrick Kluivert Coret 5 Pemain Naturalisasi Pilihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
Patrick Kluivert mengancam lima pemain naturalisasi Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

PATRICK Kluivert mencoret 5 pemain naturalisasi pilihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Pelatih 48 tahun itu akan mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada awal Maret 2025.

Laga Timnas Indonesia vs Australia digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Kemudian pada Selasa 25 Maret 2025, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dalam pemanggilan pemain nanti, Patrick Kluivert mengaku komposisi skuadnya takkan mengalami banyak perubahan ketimbang era Shin Tae-yong. Namun, pelatih 48 tahun itu mengultimatum pemain Timnas Indonesia agar tidak salah memilih klub.

Sebab, dikhawatirkan jika salah memilih klub, bisa kesulitan mendapatkan menit bermain. Ujung-ujungnya kesempatan membela Timnas Indonesia mengecil.

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.

Saat ini ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang kesulitan mendapatkan menit tampil di klub. Sebut saja Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe A-On, Justin Hubner dan Sandy Walsh.

 

Halaman:
1 2
      
