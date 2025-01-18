Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia, Partai Debut Patrick Kluivert

RCTI dipastikan menyiarkan secara langsung debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia saat melawan Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan disiarkan sore hari, tepatnya pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB.

Ya, seperti yang diketahui laga melawan Australia di Sydney Football Stadium menjadi momen perdana Patrick Kluivert memimpin pertandingan Timnas Indonesia. Tentunya para fans Tanah Air sangat menantikan aksi tersebut.

1. Menanti Aksi Perdana Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia

Terlebih saat ini skuad Garuda membutuhkan kemenangan demi bisa menjaga kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ekspektasi fans Garuda juga sangat tinggi terhadap Kluivert yang dipercaya menggantikan pelatih Shin Tae-yong.

Tak heran, Patrick Kluivert diperkirakan dalam tekanan yang besar jelang laga Timnas Indonesia vs Australia tersebut. Kabar baiknya, mantan striker Timnas Belanda itu tak sendirian melatih Garuda.

Kluivert akan dibantu dua asisten kepercayaannya, yakni Denny Landzaat dan Alex Pastoor. Kedua asisten asal Belanda itu dinilai akan berperan penting atas taktik dan cara bermain Garuda.

2. Kans Garuda Lolos Langsung Cukup Besar

Peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Sebab Timnas Indonesia saat ini bertengger di peringkat ketiga dengan memiliki 6 poin.