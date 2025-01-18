Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia, Partai Debut Patrick Kluivert

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |17:06 WIB
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia, Partai Debut Patrick Kluivert
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

RCTI dipastikan menyiarkan secara langsung debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia saat melawan Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan disiarkan sore hari, tepatnya pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB.

Ya, seperti yang diketahui laga melawan Australia di Sydney Football Stadium menjadi momen perdana Patrick Kluivert memimpin pertandingan Timnas Indonesia. Tentunya para fans Tanah Air sangat menantikan aksi tersebut.

1. Menanti Aksi Perdana Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia

Terlebih saat ini skuad Garuda membutuhkan kemenangan demi bisa menjaga kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ekspektasi fans Garuda juga sangat tinggi terhadap Kluivert yang dipercaya menggantikan pelatih Shin Tae-yong.

Tak heran, Patrick Kluivert diperkirakan dalam tekanan yang besar jelang laga Timnas Indonesia vs Australia tersebut. Kabar baiknya, mantan striker Timnas Belanda itu tak sendirian melatih Garuda.

4 Pemain Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert
4 Pemain Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert

Kluivert akan dibantu dua asisten kepercayaannya, yakni Denny Landzaat dan Alex Pastoor. Kedua asisten asal Belanda itu dinilai akan berperan penting atas taktik dan cara bermain Garuda.

2. Kans Garuda Lolos Langsung Cukup Besar

Peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Sebab Timnas Indonesia saat ini bertengger di peringkat ketiga dengan memiliki 6 poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636291/link-streaming-el-clasico-real-madrid-vs-barcelona-di-vision-qln.webp
Link Streaming El Clasico: Real Madrid vs Barcelona di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Tersingkir dari French Open 2025 Usai Dikalahkan Kunlavut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement