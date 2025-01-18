Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris 2024-2025: Putra Patrick Kluivert Hattrick, The Cherries Menang 4-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |21:47 WIB
Hasil Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris 2024-2025: Putra Patrick Kluivert Hattrick, <i>The Cherries</i> Menang 4-1
Selebrasi Justin Kluivert usai cetak gol di laga Newcastle United vs Bournemouth. (Foto: Premier League)
A
A
A

NEWCASTLE – Kemenangan telak berhasil diraih Bournemouth saat bertandang ke markas Newcastle United di pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025, pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB. Bermain di St. James Park, tim berjuluk The Cherries itu menang dengan skor 4-1.

Bournemouth berhasil menang tak lepas dari gemilangnya putra pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yakni Justin Kluivert. Sebab Justin Kluivert sukses mencetak hattrick alias tiga gol dalam laga tersebut.

Satu gol tambahan Bournemouth dicetak oleh Milos Kerkez di akhir laga. Sementara itu, tim tuan rumah hanya bisa membalas via Bruno Guimaraes di menit 25.

Dengan hasil kemenangan itu, Bournemouth sementara berada di posisi keenam dengan 37 poin. Sedangkan Newcastle berada di peringkat keempat dengan 38 angka.

Newcastle United vs Bournemouth. (Foto/premierleague)
Newcastle United vs Bournemouth. (Foto/premierleague)

Bagi The Cherries, kemenangan atas Newcastle teramat penting. Sebab kini Bournemouth benar-benar bisa bersaing mengincar enam besar demi main di kompetisi Eropa musim depan.

 

