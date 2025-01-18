Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Blackburn Rovers di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |08:47 WIB
Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Blackburn Rovers di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?
Ole Romeny berpotensi main di laga Oxford United vs Blackburn Rovers malam ini. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

OLE Romeny langsung mencetak gol di laga Oxford United vs Blackburn di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025, Sabtu (18/1/2025) pukul 22.00 WIB? Semenjak didatangkan Oxford United pada Minggu 5 Januari 2025, Ole Romeny belum mendapatkan kesempatan bermain.

Ia tidak diturunkan pelatih Oxford United, Gary Rowett, saat kalah 1-3 dari Exeter City di Piala FA 2024-2025 serta bermain 1-1 dengan Plymouth Argyle di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Setelah menunggu sekira dua pekan, Ole Romeny berpotensi mendapatkan jatah debut hari ini.

1. Mulai Adaptasi

Ole Romeny. ig/oufcofficial

Gary Rowett mengatakan proses adaptasi Ole Romeny dan pemain yang baru pulih dari cedera Joe Bennett, berjalan lambat. Namun, pelatih asal Inggris ini memberi sinyal akan memainkan Ole Romeny

"Keduanya berkembang cukup lambat, tetapi keduanya sudah mulai merasakan kemajuan dalam latihan selama seminggu terakhir ini,” kata Gary Rowett, Okezone mengutip dari Oxford Mail.

2. Pesaing Ole Romeny

Ole Romeny memiliki pesaing di sektor winger kanan Oxford United. Sebut saja Matthew Phillips dan Tyler Goodrham.

Matthew Phillips secara statistik tidak bagus-bagus amat. Dari 13 laga Liga 2 inggris 2024-2025, Matthew Phillips yang pernah membela Sheffield United hingga QPR ini baru mencetak satu assist tanpa mengemas satu gol pun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/49/1635997/breaking-news-marc-marquez-absen-hingga-akhir-musim-motogp-2025-xgi.webp
Breaking News, Marc Marquez Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Akui Sulit Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement