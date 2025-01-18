Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Blackburn Rovers di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

OLE Romeny langsung mencetak gol di laga Oxford United vs Blackburn di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025, Sabtu (18/1/2025) pukul 22.00 WIB? Semenjak didatangkan Oxford United pada Minggu 5 Januari 2025, Ole Romeny belum mendapatkan kesempatan bermain.

Ia tidak diturunkan pelatih Oxford United, Gary Rowett, saat kalah 1-3 dari Exeter City di Piala FA 2024-2025 serta bermain 1-1 dengan Plymouth Argyle di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Setelah menunggu sekira dua pekan, Ole Romeny berpotensi mendapatkan jatah debut hari ini.

1. Mulai Adaptasi

Gary Rowett mengatakan proses adaptasi Ole Romeny dan pemain yang baru pulih dari cedera Joe Bennett, berjalan lambat. Namun, pelatih asal Inggris ini memberi sinyal akan memainkan Ole Romeny

"Keduanya berkembang cukup lambat, tetapi keduanya sudah mulai merasakan kemajuan dalam latihan selama seminggu terakhir ini,” kata Gary Rowett, Okezone mengutip dari Oxford Mail.

2. Pesaing Ole Romeny

Ole Romeny memiliki pesaing di sektor winger kanan Oxford United. Sebut saja Matthew Phillips dan Tyler Goodrham.

Matthew Phillips secara statistik tidak bagus-bagus amat. Dari 13 laga Liga 2 inggris 2024-2025, Matthew Phillips yang pernah membela Sheffield United hingga QPR ini baru mencetak satu assist tanpa mengemas satu gol pun.