HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipilih Shin Tae-yong, Penyerang Keturunan Ini Luntang-lantung Tak Kunjung Dinaturalisasi Jadi WNI

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:21 WIB
Dipilih Shin Tae-yong, Penyerang Keturunan Ini Luntang-lantung Tak Kunjung Dinaturalisasi Jadi WNI
Shin Tae-yong pilih Mauro Zijlstra sebagai calon penyerang naturalisasi Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)




DIPILIH Shin Tae-yong, Mauro Zijlstra luntang-lantung tak kunjung dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia malah kalah prioritas dari pemain muda yang pada akhirnya gagal membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025, Dion Markx dan Tim Geypens. Mauro Zijlstra sendiri mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI sejak September 2024.

“Ya, saya sedang menjalani proses (naturalisasi), itu istilah yang mereka (PSSI) gunakan. Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai saya akan terbang ke Indonesia,” kata Mauro Zijlstra, Okezone mengutip dari channel YouTube Voetbal Primeur, medio September 2024.

Komentar ini disampaikan Mauro Zijlstra tak lama setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia selanjutnya pada September 2024. Karena itu, banyak yang memprediksi Mauro Zijlstra akan diperkenalkan PSSI pada Oktober 2024.

1. Kalah Cepat dari Kevin Diks

Mauro Zilstra siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mauroziljstra)
Mauro Zilstra siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mauroziljstra)

Namun, bukannya Mauro Zijlstra yang datang, justru pemain top yang merapat ke Timnas Indonesia, Kevin Diks. PSSI pun ditanya apakah tengah memproses naturalisasi Mauro Zijlstra?

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan Mauro Zijlstra belum dalam proses. Hal itu disampaikan Yunus Nusi pada September 2024.

"Belum, belum (soal naturalisasi Mauro Zijlstra)," kata Yunus Nusi soal Mauro Zijlstra yang musim ini sudah mencatatkan dua penampilan bersama klub Liga 2 Belanda 2024-2025, FC Volendam.

 

