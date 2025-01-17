Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Mitchel Bakker, Pemain Keturunan Indonesia Juara Liga Europa Musim 2023-2024 Bareng Atalanta

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:13 WIB
Kisah Mitchel Bakker, Pemain Keturunan Indonesia Juara Liga Europa Musim 2023-2024 Bareng Atalanta
Kisah Mitchel Bakker, Pemain Keturunan Indonesia Juara Liga Europa musim 2023-2024 Bareng Atalanta. (Foto: Instagram/mittchelb)
A
A
A

KISAH Mitchel Bakker sebagai salah satu calon naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagai bek sayap modern, Bakker mempunyai kecepatan luar biasa saat bermain di klub Eropa.

Bakker bahkan pernah satu tim di klub PSG bersama Kylian Mbappe. Bahkan yang lebih mentereng lagi sosoknya ikut andil dalam perkasanya Atalanta sebagai juara Liga Europa 2023-2024. Akselerasinya memberinya keunggulan dalam bertahan maupun menyerang, terutama saat menghadapi situasi satu lawan satu.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (17/1/2025), Okezone telah merangkum kisah Mitchel Bakker, sebagai berikut.

Kisah Mitchel Bakker

Mitchel Bakker merupakan pesepakbola yang lahir di Purmerend, Belanda, 20 Juni 2000. Media Belanda Algemeen Dagblad (AD) menyebut bahwa Bakker tengah dibujuk memperkuat Timnas Indonesia. AD menyebut Bakker punya darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku.

Mitchel Bakker (paling kanan) pamer medali juara Liga Europa 2023-2024 (Foto: Instagram/@mittchelb)
Mitchel Bakker (paling kanan) pamer medali juara Liga Europa 2023-2024 (Foto: Instagram/@mittchelb)

Berposisi sebagai bek kiri, pemain Atalanta itu tengah dipinjamkan ke klub Liga Prancis, yakni LOSC Lille. Meski telah malang melintang di beberapa klub Eropa, Bakker pun belum pernah mendapat panggilan Timnas Belanda Senior.

Pada level klub, Mitchel Bakker juga punya jejak mentereng. Erik ten Hag membawanya promosi ke tim senior Ajax pada 2017. Hanya saja, dia belum cukup beruntun untuk bisa bermain pada laga Eredivisie bersama Ajax.

 

Halaman:
1 2
      
