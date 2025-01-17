5 Prestasi Mentereng Mitchel Bakker yang Sempat Diisukan Akan Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Jawara Eropa

Mitchel Bakker punya lima prestasi mentereng berikut ini (Foto: Instagram/@mittchelb)

BERIKUT lima prestasi mentereng Mitchel Bakker yang sempat diisukan akan perkuat Timnas Indonesia. Salah satunya adalah juara Eropa!

Bakker sempat disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI karena punya darah keturunan Maluku. Sayangnya, Menpora RI Dito Ariotedjo membantah pemain satu ini sebagai target.

Lantas, apa saja lima prestasi mentereng Mitchel Bakker? Simak ulasan berikut ini.

5 Prestasi Mentereng Mitchel Bakker yang Sempat Diisukan Akan Perkuat Timnas Indonesia

5. Eerste Divisie 2017-2018

Prestasi ini diraih saat Bakker menjadi bagian dari Jong Ajax. Hanya saja, tim tersebut tak bisa promosi ke Eredivisie (kasta teratas Liga Belanda) karena merupakan tim B dari Ajax Amsterdam.

Walau begitu, penampilan Bakker cukup apik bersama Jong Ajax hingga ke tangga juara. Ia turun dalam 15 pertandingan di musim tersebut.

4. KNVB Cup 2018-2019

Setahun berselang, Bakker mulai beberapa kali diturunkan sebagai starter di tim utama Ajax. Namun, ia sebatas bermain di KNVB Cup 2018-2019.

Hal tersebut bukan masalah berarti. Sebab, Bakker sanggup mengantar De Godenzonen juara di akhir musim.