HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Prestasi Mentereng Mitchel Bakker yang Sempat Diisukan Akan Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Jawara Eropa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |11:32 WIB
5 Prestasi Mentereng Mitchel Bakker yang Sempat Diisukan Akan Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Jawara Eropa
Mitchel Bakker punya lima prestasi mentereng berikut ini (Foto: Instagram/@mittchelb)
A
A
A

BERIKUT lima prestasi mentereng Mitchel Bakker yang sempat diisukan akan perkuat Timnas Indonesia. Salah satunya adalah juara Eropa!

Bakker sempat disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI karena punya darah keturunan Maluku. Sayangnya, Menpora RI Dito Ariotedjo membantah pemain satu ini sebagai target.

Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia dari sang kakek @mittchelb.jpg

Lantas, apa saja lima prestasi mentereng Mitchel Bakker? Simak ulasan berikut ini.

5 Prestasi Mentereng Mitchel Bakker yang Sempat Diisukan Akan Perkuat Timnas Indonesia

5. Eerste Divisie 2017-2018

Mitchel Bakker saat berduel dengan Luka Modrid di Liga Champions 2024-2025 @mittchelb.jpg

Prestasi ini diraih saat Bakker menjadi bagian dari Jong Ajax. Hanya saja, tim tersebut tak bisa promosi ke Eredivisie (kasta teratas Liga Belanda) karena merupakan tim B dari Ajax Amsterdam.

Walau begitu, penampilan Bakker cukup apik bersama Jong Ajax hingga ke tangga juara. Ia turun dalam 15 pertandingan di musim tersebut.

4. KNVB Cup 2018-2019

Mitchel Bakker

Setahun berselang, Bakker mulai beberapa kali diturunkan sebagai starter di tim utama Ajax. Namun, ia sebatas bermain di KNVB Cup 2018-2019.

Hal tersebut bukan masalah berarti. Sebab, Bakker sanggup mengantar De Godenzonen juara di akhir musim.

 

Halaman:
1 2 3
      
