HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Streaming di Vision+, Jadwal Bundesliga 2024-2025 Matchday 18: Ada Bayern Munich vs Wolfsburg!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |13:15 WIB
Live Streaming di Vision+, Jadwal Bundesliga 2024-2025 Matchday 18: Ada Bayern Munich vs Wolfsburg!
Para pemain Bayern Munich kala berlaga. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Bundesliga 2024-2025 matchday ke-18 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya ada Bayern Munich vs Wolfsburg.

Ya, matchday ke-18 Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025 akan bergulir akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu 18 Januari 2025 hingga Minggu 19 Januari 2025. Laga-laga seru itu dapat kamu saksikan secara live streaming di Vision+ dan klik link di sini.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Beberapa tim besar akan bertemu dan menghadirkan tantangan sulit! Sementara, tim yang berada di papan bawah klasemen siap mencuri poin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Dalam gelaran matchday 18, persaingan sengit antara Eintracht Frankfurt dan Dortmund akan tersaji di Deutsche Bank Park pada Sabtu 18 Januari 2025. Sementara itu, Bayer Leverkusen yang dalam performa terbaiknya akan menjamu Monchengladbach yang berada di papan tengah klasemen pada Minggu 19 Januari 2025.

Catat jadwal lengkap berikut, jangan sampai kelewatan duel seru dan penuh tensi dalam gelaran laga paling bergengsi ini!

Berikut Jadwal Bundesliga 2024-2025 Matchday 18 di Vision+:

Sabtu, 18 Januari 2025

02.25 WIB: Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

21.25 WIB: FC Bayern Munich vs Wolfsburg

21.25 WIB: Stuttgart vs SC Freiburg

21.25 WIB: FC Heidenheim vs FC ST Pauli

21.25 WIB: Holstein Kiel vs TSG Hoffenheim

21.25 WIB: VFL Bochum vs RB Leipzig

Minggu, 19 Januari 2025

00.25 WIB: Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Monchengladbach

21.25 WIB: FC Union Berlin vs FSV Mainz 05

23.30 WIB: Werder Bremen vs Augsburg

 

