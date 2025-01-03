Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayern Munich atau Bayer Leverkusen Juara Paruh Musim Bundesliga 2024-2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:45 WIB
Bayern Munich atau Bayer Leverkusen Juara Paruh Musim Bundesliga 2024-2025?
Bayer Leverkusen dan Bayern Munich kala bertanding. (Foto: Bundesliga)
BAYERN Munich atau Bayer Leverkusen juara paruh musim Bundesliga 2024-2025? Hal ini menarik diulas karena paruh pertama Bundesliga 2024-2025 tinggal menyisakan dua pekan lagi.

Sejauh ini, ajang Bundesliga 2024-2025 sudah berjalan hingga 15 pekan. Sejumlah tim pun sukses mengukir kiprah manis hingga bertengger di papan atas klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Mereka menjaga asa jadi juara.

Bayern Munich

Setidaknya, ada dua tim yang bersaing ketat perebutkan gelar juara Bundesliga 2024-2025 saat ini. Mereka adalah Bayern Munich dan Bayer Leverkusen.

1. Persaingan di Papan Atas Klasemen

Bayern Munich dan Bayer Leverkusen ini bertengger di urutan pertama dan kedua di kalsemen Bundesliga 2024-2025. Keduanya pun terpaut poin tipis.

Bayern Munich yang tampil tangguh sejak awal musim sejauh ini baru kalah 1 kali dari 15 laga yang telah dilakoni. Sisanya, mereka berhasil meraih 11 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Dengan pencapaian itu, Bayern pun bertengger kukuh di puncak klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Harry Kane cs total mengemas 36 poin.

Lalu, tepat di bawah Bayern, ada sang juara bertahan, Bayer Leverkusen. Juara Bundesliga musim lalu itu juga tampil ciamik musim ini.

Sama seperti Die Roten -julukan Bayern Munich, Bayer Leverkusen baru kalah 1 kali dari 15 laga yang telah dilakoni. Tetapi, mereka kalah dalam jumlah kemenangan karena sukses menang di 9 laga, sementara 5 pertandingan lainnya diakhiri dengan hasil imbang.

Alhasil, Bayer Leverkusen ada di urutan kedua pada klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Mereka total mengemas 32 poin atau hanya terpaut 4 angka saja dengan Bayern Munich.

Dengan 2 laga tersisa di paruh pertama musim Bundesliga 2024-2025, Leverkusen punya kans untuk merangsek ke posisi pertama. Dengan begitu, mereka bisa menyabet status juara paruh musim Bundesliga 2024-2025.

