Tak Hanya Borussia Monchengladbach, Klub Bundesliga Ini Juga Tertarik Boyong Kevin Diks

BORUSSIA Monchengladbach ternyata bukan satu-satunya klub Bundesliga yang tertarik membeli pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks di bursa transfer musim panas 2025. Sebab menurut laporan terbaru, Wolfsburg dikabarkan juga tertarik dengan bintang FC Copenhagen tersebut.

Seperti diketahui, kontrak Diks bersama FC Copenhagen akan berakhir pada akhir musim ini atau tepatnya Juni 2025. Sementara, kedua pihak belum menemukan titik terang mengenai perpanjangan kontrak tersebut.

1. Kevin Diks Diincar Banyak Klub

Diks pun masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Pemain Timnas Indonesia itu sebelumnya dirumorkan dengan Borussia Monchengladbach (Jerman), Trabzonspor (Turki), hingga Brondby IF (Denmark).

Lalu yang terbaru, media Jerman, Neunzig Plus melaporkan bahwa Wolfsburg sedang membidik Diks. Tim berjuluk Die Wolfe itu memiliki catatan manis ketika mendatangkan pemain dari FC Copenhagen. Terlebih, kualitas bek Timnas Indonesia itu juga sudah tidak perlu diragukan lagi.

Kevin Diks

“Musim panas lalu, VfL Wolfsburg merekrut Kamil Grabara dari FC Copenhagen. Penjaga gawang tersebut langsung menjadi pemain kunci tim. Kini, Wolfsburg kembali mengincar pemain dari pemuncak klasemen Liga Denmark tersebut. Wolfsburg tertarik merekrut Kevin Diks,” tulis laporan Neunzig Plus, Kamis (16/1/2025).

Jalan Wolfsburg untuk mendapatkan pemain asal Indonesia itu tentu tidak mudah. Sebab, mereka harus bersaing dengan Borussia Monchengladbach yang memang sudah mengincar Diks sejak musim lalu. Hanya saja saat itu hasilnya tidak berujung manis.