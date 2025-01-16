Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Hanya Borussia Monchengladbach, Klub Bundesliga Ini Juga Tertarik Boyong Kevin Diks

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |21:35 WIB
Tak Hanya Borussia Monchengladbach, Klub Bundesliga Ini Juga Tertarik Boyong Kevin Diks
Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)
A
A
A

BORUSSIA Monchengladbach ternyata bukan satu-satunya klub Bundesliga yang tertarik membeli pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks di bursa transfer musim panas 2025. Sebab menurut laporan terbaru, Wolfsburg dikabarkan juga tertarik dengan bintang FC Copenhagen tersebut.

Seperti diketahui, kontrak Diks bersama FC Copenhagen akan berakhir pada akhir musim ini atau tepatnya Juni 2025. Sementara, kedua pihak belum menemukan titik terang mengenai perpanjangan kontrak tersebut.

1. Kevin Diks Diincar Banyak Klub

Diks pun masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Pemain Timnas Indonesia itu sebelumnya dirumorkan dengan Borussia Monchengladbach (Jerman), Trabzonspor (Turki), hingga Brondby IF (Denmark).

Lalu yang terbaru, media Jerman, Neunzig Plus melaporkan bahwa Wolfsburg sedang membidik Diks. Tim berjuluk Die Wolfe itu memiliki catatan manis ketika mendatangkan pemain dari FC Copenhagen. Terlebih, kualitas bek Timnas Indonesia itu juga sudah tidak perlu diragukan lagi.

Kevin Diks
Kevin Diks

“Musim panas lalu, VfL Wolfsburg merekrut Kamil Grabara dari FC Copenhagen. Penjaga gawang tersebut langsung menjadi pemain kunci tim. Kini, Wolfsburg kembali mengincar pemain dari pemuncak klasemen Liga Denmark tersebut. Wolfsburg tertarik merekrut Kevin Diks,” tulis laporan Neunzig Plus, Kamis (16/1/2025).

Jalan Wolfsburg untuk mendapatkan pemain asal Indonesia itu tentu tidak mudah. Sebab, mereka harus bersaing dengan Borussia Monchengladbach yang memang sudah mengincar Diks sejak musim lalu. Hanya saja saat itu hasilnya tidak berujung manis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635357/hasil-asian-youth-games-2025-timnas-voli-putra-dan-putri-indonesia-kompak-libas-taiwan-lolos-ke-perempat-final-iim.webp
Hasil Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Kompak Libas Taiwan, Lolos ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persib Bandung vs Selangor FC, Bojan Hodak Gulirkan Misi Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement