HOME BOLA LIGA INDONESIA

Semen Padang Keluar Zona Degradasi Liga 1 2024-2025 Usai Bungkam Borneo FC, Pelatih Minta Pemain Jangan Terlena

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |01:01 WIB
Semen Padang Keluar Zona Degradasi Liga 1 2024-2025 Usai Bungkam Borneo FC, Pelatih Minta Pemain Jangan Terlena
Para pemain Semen Padang kala berlaga. (Foto: Semen Padang)
A
A
A

SEMEN Padang keluar dari zona degradasi Liga 1 2024-2025. Kepastian itu didapat usai mereka sukses membungkam Borneo FC.

Mendapati kondisi ini, pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, ingatkan para pemainnya untuk tidak terlena. Sebab, mereka masih harus jaga fokus guna melakoni laga-laga lainnya.

Borneo FC vs Semen Padang (Foto: Instagram/@borneofc.id)

1. Semen Padang Petik Hasil Manis.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC- membuat kejutan dengan bungkam Borneo FC 3-1. Laga itu digelar di Stadion Batakan, Selasa 14 Januari 2025.

Tim arahan Almeida itu berhasil bangkit usai sempat tertinggal lebih dulu. Mereka kebobolan gol Gabriel Furtado di menit ke-39.

Kondisi berubah setelah pemain Borneo FC, Dwiky Hardiansyah di kartu merah wasit di menit ke-48. Momen tersebut yang akhirnya mampu dimaksimalkan Semen Padang FC untuk bangkit dan mengamuk dengan mencetak tiga gol balasan melalui Carlos Chaby (49’) dan brace Bruno Gomes (74’ dan 76’).

 

