Jumpa Perwakilan Klub Liga 1, Patrick Kluivert Mohon Dukungan agar Timnas Indonesia Mendunia

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert mendapatkan kesempatan berjumpa dengan perwakilan klub-klub Liga 1 2024-2025. Dalam momen itu, ia pun meminta dukungan semua pihak untuk membantu dirinya membuat Timnas Indonesia mendunia.

Ketum PSSI, Erick Thohir, mengajak Kluivert dalam acara makan malam bersama perwakilan klub 1. Dalam acara itu, turut hadir juga Denny Landzaat yang akan menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia.

1. Ucapan Kluivert di Hadapan Petinggi Klub Liga 1

Dalam kesempatan itu, Kluivert berbagi pandangan dengan perwakilan klub Liga 1. Legenda sepak bola Belanda ini menyatukan visi misi yang ada, yakni membawa Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia.

“Kita tentu memiliki tujuan yang sama. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk menggapai visi ini,” kata Kluivert, dilansir dari instagram resmi Erick Thohir, Kamis (16/1/2025).

Patrick Kluivert makan malam bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@erickthohir)

“Kita membutuhkan satu sama lain, tidak hanya saya, tidak hanya Denny, tidak hanya Alex, kita punya tim yang baik dan kita harus meyakinkan para pemain kalau kita punya mimpi, kita punya kesempatan,” sambungnya.

2. Kluivert Optimis Timnas Indonesia Bisa Mendunia

Kluivert meyakini kalau Timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi tersebut jika masing-masing pihak bekerja sama dengan baik. Dia tidak peduli soal masalah ranking FIFA. Karena yang terpenting untuk mewujudkan mimpi itu adalah kerja sama dari seluruh pihak.